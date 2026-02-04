SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    En gira por Aysén: Boric pide a futuro gobierno la continuidad de las obras de conectividad en la Carretera Austral

    El Mandatario participó en la puesta de la "primera piedra" por los trabajos que buscan la pavimentación de 17 kilómetros de camino montañoso y que significa una inversión de $ 42 mil millones.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Josefa Sciammaro
    Presidente Boric participa en postura de la primera piedra por trabajos de pavimentación de la Ruta 7 en la Región de Aysén. Foto: Presidencia.

    El Presidente Gabriel Boric solicitó al futuro gobierno de José Antonio Kast la continuidad de las obras destinadas a mejorar la conectividad de la Región de Aysén, en el marco de una actividad realizada en la comuna de Cochrane.

    El jefe de Estado participó en la puesta de la “primera piedra” de las obras de mejoramiento de la Ruta 7 Sur, conocida como Carretera Austral, entre el tramo del sector de Confluencia - Puente Chacabuco junto a distintas autoridades locales y también junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López.

    Con todo, los trabajos ya mantienen un 14,86% de avance y se concretará la pavimentación de 17 kilómetros del camino que facilitará la conexión entre Cochrane, Tortel y Villa O’Higgins, con Coyhaique. El dinero destinado para la pavimentación corresponde a $ 42 mil millones.

    Durante la actividad, el jefe de Estado resaltó que “estas pequeñas obras, obras de Estado, que si uno esto lo dice en el norte ‘vamos a pavimentar 17 kilómetros’ dicen, ‘ah, 17 kilómetros no es nada, es lo que hay de La Florida a Quilicura’, pero pucha que importa, pucha que importa, que les cambia la vida”.

    En ese sentido, Boric explicó que “estamos en la Ruta 7. Tenemos tres rutas troncales en nuestro país. Una que casi todos los chilenos conocen, que es la Ruta 5. La Ruta 5 Sur, la Ruta 5 Norte. Y al sur de la patria hay dos rutas que también son tremendamente importantes: la 7 y la 9″.

    “Tenemos otras rutas como en el norte, en Taltal, la 1 o la 2,que cruzan de cordillera a mar. Pero estas son las troncales de nuestro país, la 5, la 7 y la 9. Y estamos acá en la Ruta 7, que es un camino de montaña, de gran belleza natural, que atraviesa áreas con distintos grados de protección, parques nacionales, reservas nacionales, zonas de interés turístico”, complementó respecto a la importancia de los trabajos en el camino.

    Boric pide mantener trabajos

    Durante su discurso, el mandatario recalcó que el Estado mantiene una deuda con la austral Región de Aysén y que cada obra aporta con facilitar la vida de los cerca de 100 mil personas que habitan la zona.

    “El Estado de Chile tiene una deuda con la conectividad de la región de Aysén. La Región de Aysén debe ser la región con menos conectividad de Chile, con lugares tremendamente complejos, pero en donde además debe tener menos kilómetros pavimentados en Chile. Entonces hay mucha actividad que hacer acá”, señaló Boric

    “Esta obra en particular cuesta 42.000 millones de pesos. 42.000 millones es una inversión grande, importante, pero que lo vale por los ciudadanos que habitan estos rincones de la patria. El Estado se hace presente y cumple un compromiso con la provincia de Capitán Prat, principalmente en Cochrane, porque estos 17 kilómetros se van a traducir en más oportunidades laborales y económicas para la zona”.

    En esa línea, apuntó a la futura administración de José Antonio Kast por la continuidad en el tiempo de los trabajos en la Ruta 7.

    “El año 2023, en una visita a la región, dije que podríamos nuestros esfuerzos en continuar con el compromiso de avanzar 140 kilómetros de la Ruta 7 e ir más allá. Esto es un esfuerzo importante del Estado, no se logra en cuatro años, tiene que ir más allá, y por lo tanto son de las políticas públicas, en particular en regiones extremas como esta, que tienen que tener continuidad a largo plazo. Y no me cabe ninguna duda, porque Chile está antes que cualquier diferencia política, en el próximo gobierno, con quien tenemos diferencia política, pero nos une Chile, va a darle continuidad sin lugar a dudas a este tipo de obras", señaló Boric respecto al próximo gobierno de Kast.

    “Ya hay más de 41 kilómetros pavimentados, casi 50 kilómetros adicionales se encuentran en plena ejecución y hay más de 80 kilómetros que están en tramitación. Son avances importantes para la región de Aysén. Kilómetro a kilómetro hemos ido construyendo y haciendo patria. La Ruta 7 es una obra que compromete al Estado en su conjunto y por ello a cada gobierno sin importar cuál sea su color político, y que además se engarza con un plan de largo plazo, de largo aliento, pero tenemos que ponernos metas ambiciosas, que es el de conectar Chile por Chile“, sostuvo el jefe de Estado.

    Boric sostuvo “obras de esta magnitud tienen que ser pensadas y ejecutadas con la mirada larga, pensando en las próximas generaciones, como han sido históricamente los ferrocarriles en nuestra patria, como es el puente del canal de Chacao, como es la conectividad de la zona austral”.

