En prisión preventiva queda colombiano implicado en triple homicidio en PAC donde murió niña de 13 años

La tarde del viernes, un sujeto identificado como Luis Alberto Herrera Pájaro, de nacionalidad colombiana -y cédula venezolana- fue enviado a prisión preventiva por su participación en un triple homicidio cometido en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, de la Región Metropolitana.

Durante la tarde del 29 de diciembre de 2023, en medio de la grabación de un videoclip por las calles de la Población La Victoria, el acusado junto a otros sujetos cuatro hombres, iniciaron una balacera, donde tres personas resultaron afectadas. Una de las víctimas fue una niña de 13 años que participaba del rodaje, además de otros dos hombres de nacionalidad colombiana.

Pájaro Herrera fue detenido el 26 de abril en Bucaramanga, estado al norte de Bogotá, y desde entonces se esperaba su extradición a Chile, la que se concretó en las últimas horas para enfrentar a la justicia chilena.

En la mañana se efectuó la audiencia de formalización en contra del criminal, luego de la investigación del Equipo de Homicidios y Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía.

El fiscal ECOH Héctor Ramos sostuvo que “fue un caso de mucha relevancia para nosotros, porque resultó fallecida una menor de edad, de 13 años, que no tenía ninguna vinculación con los hechos; que mientras realizaba una actividad artística fue alcanzada por la balacera”.

En la instancia, su par, el fiscal Sergio Ortega formalizó los cargos por cuatro homicidios calificados: dos consumados y dos en calidad de frustrados; dos homicidios simples, uno consumado y otro frustrado; y porte ilegal de arma de fuego.

“Este imputado, junto a otros cuatro individuos, concurren al lugar, todos premunidos con armas de fuego; dan con las víctimas en la esquina de Enrique Matte con Carlos Marx, en la población La Victoria, y efectúan múltiples disparos en su contra, donde tres personas resultaron fallecidas”, aseguró el fiscal Ortega.

Respecto al motivo de la balacera el persecutor Ortega detalló que corresponderían a una disputa territorial que coincidió “con un grupo de personas que participaba en la grabación de un videoclip de música urbana. Es por eso que, al producirse esta balacera, existen víctimas que de ninguna manera tenían relación con estos hechos, resultan lesionadas y una menor de edad fallecida”.

Finalmente, el magistrado del 10º Juzgado de Garantía de Santiago otorgó la prisión preventiva del imputado, por considerar que es un peligro para la seguridad de la sociedad.

Sobre la situación de otros imputados en esta causa, el fiscal Sergio Ortega concluyó que “se hizo la solicitud de formalización en ausencia; se pidió la prisión preventiva; se tramitó en la Corte la detención preventiva, y se encuentran activas las extradiciones en contra de los imputados. Este fue el primero que logramos poner a disposición de nuestros tribunales”.

En esa línea, el ente persecutor señaló que resta extraditar a otros dos implicados, que están detenidos en suelo colombiano.