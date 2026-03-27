En Recoleta culmina persecución policial de delincuentes que robaron farmacia de Las Condes: dos sujetos fueron detenidos

Carabineros detuvo a dos sujetos luego de robar en una farmacia de Las Condes.

Dos delincuentes fueron detenidos luego de robar una farmacia de la cadena Cruz Verde este jueves en la comuna de Las Condes, lo que motivó una persecución policial que se extendió hasta la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana.

Tras arribar al local, los antisociales intimidaron al guardia con un arma de fuego de fantasía, para luego sustraer varias cremas dermatológicas.

Luego del atraco, los delincuentes huyeron en un vehículo por avenida Kennedy hacia el poniente, donde les dio alcance personal policial, iniciando un seguimiento controlado.

La mayor María Elena Cofré, jefa operativa de la 17a. Comisaría Las Condes, detalló que durante la huida por la vía del sector oriente de la capital, “los individuos detienen su vehículo por razones que se investigan, lo que motiva que carabineros descienda de patrulla, siendo apuntados con esta arma de fantasía desde el interior del vehículo (de los delincuentes)”.

En ese instante, personal policial disparó en dos oportunidades en contra del móvil en que se desplazaba los antisociales, tras lo cual retomaron la marcha de su escape.

La persecución terminó una vez que los individuos chocaran en el sector de Recoleta, intentando huir a pie, momento en que fueron detenidos dos de ellos, mientras que un tercero huyó en dirección desconocida.

“Ambos tenían casos policiales de robo con violencia y robo con intimidación y uno de ellos mantiene cuatro órdenes vigentes por robo con intimidación, violencia y receptación”, detalló la mayor Cofré respecto a los antecedentes de los aprehendidos.

La policía detalló que durante el operativo policial y el posterior choque, no hubo civiles lesionados, dado que los malhechores colisionaron con otro local farmacéutico en su huida, donde finalmente fueron detenidos.

En la instancia, la patrulla que los seguía, producto de la velocidad, también impacto al local, sin que se registraran efectivos policiales lesionados. “Ellos están bien de salud y las personales civiles también”, agregó la mayor Cofré.

La fiscal Patricia Ibarra, de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, avaluó en $ 7 millones las especies robadas, las que fueron recuperadas tras las detenciones.

Asimismo, detalló que los sujetos usaron un automóvil que circulaba con una patente falsa. “Corresponde a otro vehículo del mismo modelo, pero de otro color, por lo que estamos viendo si mantenía algún tipo de encargo”, agregó Ibarra.

Al interior del móvil fue hallada “un arma de fantasía”, junto a las especies sustraídas.

Los detenidos pasarán a control de detención durante este viernes en el bloque matutino, formalizados por el delito de robo con violencia e intimidación, donde se adelantó que se solicitará su prisión preventiva.