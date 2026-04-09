En reunión con la ministra de Educación: alcaldes de la Amuch exponen deficiencias de los SLEP y piden auditoría externa al sistema

La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch)sostuvo este jueves una cita con la ministra de Educación, María Paz Arzola, donde expuso los problemas estructurales que, acusan, tendría el modelo de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), para luego abogar por una auditoría externa antes de continuar su expansión.

En la instancia, a la que concurrieron alcaldes de siete comunas -encabezados por el presidente de la Amuch, José Manuel Palacios (La Reina)- , las autoridades comunales presentaron un informe basado en datos oficiales del Mineduc, el que -aseguran- evidencia que los SLEP reciben más recursos que los que obtienen los municipios como sostenedores, pero sin lograr una mejora en los resultados educativos.

El análisis, elaborado junto a la Corporación Supera, revela que entre el 85% y el 108% del presupuesto de los SLEP se destina a gasto en personal, dejando un margen muy limitado para inversión en infraestructura, apoyo pedagógico y mejoras directas para los estudiantes. En algunos casos, incluso, este gasto supera el total del presupuesto asignado, indican desde la asociación de municipios. Y pese a ello, afirman, al 31 de diciembre de 2025, solo un 37,1% de la implementación del sistema se encontraba completa.

Desde la Amuch agregan que esto se suma a que los SLEP concentran un 16,46% de matrícula extranjera, en comparación con el 11,55% en el sistema municipal, lo que -según plantearon- tensiona aún más un modelo que presenta “debilidades estructurales no resueltas”.

Frente a este escenario, los alcaldes presentaron tres propuestas concretas: realizar una auditoría externa antes de seguir ampliando el sistema, establecer un tope de 75% del presupuesto destinado a personal, y conformar una mesa técnica permanente entre la Amuch y el Ministerio de Educación para avanzar hacia un modelo educativo más flexible y mixto.

“No estamos en contra de la educación pública. Estamos en contra de un modelo que gasta más y no mejora los resultados”, afirmó el alcalde Palacios, quien encabezó la delegación junto a las autoridades comunales de Algarrobo (Marco Antonio González), Las Condes (Catalina San Martín), Curicó (George Bordachar), San Fernando (Pablo Silva), Colina (Isabel Valenzuela) y Arauco (Mauricio Alarcón).

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, pidió flexibilidad para aquellos municipios que están en contra del traspaso de los recintos educacionales a los SLEP.

“Si las necesidades son múltiples y el dinero es escaso, creemos que la comuna de las Condes y otras comunas que también pueden y quieren hacerse cargo de la educación, tengamos la oportunidad de poder hacernos cargo de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes”, destacó.