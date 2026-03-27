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    En Talcahuano detienen a supuesto homicida de hincha de Colo Colo baleado en Pudahuel en altercado entre barras

    “A él se le individualizó en los primeros días de marzo”, indicó el fiscal Eduardo Pontigo.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El subprefecto Walt Dapremont, subjefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, junto al fiscal Eduardo Pontigo de la Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana, entregaron detalles de la detención de un hombre de 29 años, por su presunta participación en calidad de autor del homicidio de un hincha de Colo Colo ocurrido en Pudahuel.

    “Ayer, una vez que se procedió por parte de la Brigada de Homicidios a la detención de este sujeto en la vía pública, se realizó la entrada y registro al domicilio que habitaba en la ciudad de Talcahuano, donde no se encontró el arma", indicó el subprefecto.

    La víctima fatal corresponde a Cristopher Araneda, de 32 años, que falleció la tarde del domingo 1 de marzo, tras recibir un disparo en su tórax en la intersección de las calles General Bonilla con El Salitre, en medio de un enfrentamiento entre hinchas albos y de la Universidad de Chile, en las horas previas al superclásico del fútbol chileno que se jugó esa jornada en el estadio Monumental.

    El detenido sería la única persona que disparó.

    En un exhaustivo proceso investigativo, los detectives de brigada establecieron que las víctimas integraban una caravana de vehículos con simpatizantes de la Garra Blanca que concurrieron al lugar de los hechos con la finalidad de bandalizar un mural alusivo a los azules.

    Esto generó el altercado que culmina con un fallecido y un lesionado.

    El fiscal Eduardo Pontigo explicó que se utilizaron técnicas de georreferenciación para dar con la identidad del sujeto que disparó y precisó que el 11 de marzo se emitió la orden de detención.

    “A él se le individualizó en los primeros días de marzo”, indicó el fiscal.

    El sujeto estaba escondido en Talcahuano con su pareja.

    Más sobre:PDIECOHCristopher AranedaColo Colo

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