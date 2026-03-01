Balacera entre hinchas de la U. de Chile y Colo Colo deja un muerto y un herido en Estación Central

Un enfrentamiento armado entre bandas rivales de hinchas de la Universidad de Chile y Colo Colo dejó una persona fallecida y otra herida la tarde de este domingo en la comuna de Estación Central, según información preliminar entregada por Carabineros.

El hecho se registró en el contexto del Súperclásico del fútbol nacional, en la intersección de las calles General Bonilla con El Salitre, donde, de acuerdo con los primeros antecedentes policiales, un grupo identificado como seguidores de del equipo azul habría atacado a hinchas albos que se desplazaban en caravana hacia el recinto deportivo de la comuna de Macul.

Durante el ataque, al menos una persona recibió disparos, debiendo ser trasladada de urgencia hasta la Clínica Bicentenario, donde se confirmó su fallecimiento producto de la gravedad de las heridas. En tanto, un segundo lesionado permanece internado en el Hospital Félix Bulnes, con diagnóstico reservado.

Carabineros informó que el rápido despliegue policial en el sector permitió la detención de dos sujetos de interés en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el ataque. Ambos fueron conducidos hasta la 26ª Comisaría de Pudahuel, donde quedaron a disposición de los procedimientos de rigor.

La policía uniformada indicó que los antecedentes del caso fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, quedando a la espera de las instrucciones del fiscal de turno para definir eventuales formalizaciones, diligencias investigativas y el destino procesal de los detenidos.

En el sitio del suceso se realizan peritajes para establecer la dinámica exacta de los hechos, levantar evidencia balística y recopilar registros audiovisuales que permitan determinar responsabilidades y confirmar la participación de los involucrados en este grave episodio de violencia asociado al fútbol nacional.