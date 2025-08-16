Enel anuncia cortes de luz en cuatro comunas de la RM

La empresa Enel Distribución informó que este sábado 16 se realizará un corte de luz programado en La Granja, Peñalolén, Ñuñoa y Providencia de la región Metropolitana.

Esta interrupción, que es por un plan de mantención preventiva, durará siete horas.

Según Enel, este plan busca mejorar la calidad del suministro eléctrico, optimizar la infraestructura de distribución y conectar nuevos clientes a la red.

Las zonas afectadas

De acuerdo a Enel, no todas las zonas de las cuatro comunas se verán afectadas por el corte.

Por esto, la empresa publicó un mapa interactivo que permite ver las comunas, la cantidad de clientes afectados y las calles exactas que tendrán trabajos programados.

Además, se puede ver la fecha exacta en que empezaría el corte y la fecha y hora de término.

Acorde con la empresa, “si los trabajos afectan a una persona electrodependiente" el número de contacto es 600 696 0000 / 800 800 696 / 22 696 0000.

Además, se puede rellenar un formulario de emergencia, contactar a la empresa por WhatsApp o desde una App.