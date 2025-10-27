SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Entre la modernización, el colapso y las soluciones propias: municipios bajo presión por la licencia de conducir digital

A casi dos meses de su implementación en la Región Metropolitana, la nueva licencia de conducir digital mantiene tensionadas las direcciones de tránsito. Alcaldes apuntan a fallas de coordinación y caída en la capacidad de atención, mientras Conaset defiende la modernización y aseguran que los problemas responden a una curva de aprendizaje. En paralelo, el Congreso discute extender la vigencia de las licencias ante la congestión municipal.

Gabriela MondacaPor 
Gabriela Mondaca
SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

Desde el 1 de septiembre, cuando comenzó la implementación de la nueva licencia de conducir digital en la Región Metropolitana, los municipios han debido enfrentar largas filas, sistemas intermitentes y reclamos ciudadanos por las demoras en la atención.

A casi dos meses de su puesta en marcha, alcaldes advierten que el proceso ha tensionado sus direcciones de tránsito, mientras el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset) reconocen los inconvenientes.

Fue el propio ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien hace unas semanas hizo frente a la situación en radio Cooperativa. La autoridad explicó que la modernización del sistema “ha presentado dificultades, especialmente en la Región Metropolitana, la última en sumarse”, pero insistió en que el cambio “es muy relevante para mejorar la seguridad y la transparencia del proceso”.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, calificó la situación como “una tormenta perfecta”, al combinar el rezago post pandemia con las dificultades del nuevo sistema.

Eso sí, el ministro Muñoz comentó que el ministerio está realizando ajustes junto a los municipios para hacer más eficiente y menos traumática la implementación. “vamos a seguir acompañándolos hasta que el sistema funcione con total normalidad”, aseguró.

SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

Soluciones locales

Pero en la práctica las críticas persisten. En Lo Barnechea, el alcalde Felipe Alessandri (RN) ha sido enfático: “Estos cambios debieron haberse planificado y ejecutado en conjunto con los municipios, que somos quienes enfrentamos directamente las demandas y reclamos de los vecinos. La falta de coordinación del Ministerio ha afectado los tiempos de atención y sobrecargado las direcciones de tránsito”.

Para enfrentar la situación, la comuna implementó jornadas extendidas, confirmación telefónica de horas y evalúa contratar apoyo profesional y pagar horas extra. “Nuestra prioridad son los vecinos, y seguiremos priorizando a los residentes de la comuna”, añadió.

En Estación Central, el alcalde Felipe Muñoz (ind.), quien además preside la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la AChM, detalló que su municipio redujo su capacidad diaria de atención de 75 a 45 personas. “Ha habido demoras por la intermitencia en el sistema, la comunicación con el Registro Civil y la caída de la firma electrónica avanzada. Muchos asocian los tiempos de espera al municipio, pero son problemas estructurales del sistema”, advirtió.

Muñoz explicó que han priorizado la atención de adultos mayores, personas cuidadoras y familias con integrantes en situación de discapacidad, además de invertir en nuevos equipos para evitar una caída mayor.

“El sistema debería ser más simple y amigable. Si bien se han hecho actualizaciones, siguen siendo insuficientes”, dijo, y planteó que sería ideal que el sistema incorporara filtros automáticos para identificar de inmediato problemas como cédulas vencidas o deudas por pensión de alimentos.

En La Reina, en tanto, el alcalde José Manuel Palacios (UDI) señaló que reforzaron la atención de adultos mayores “a través de un sistema personalizado que les agenda hora en el mes del vencimiento de su licencia”. El plan, agregó, se extenderá en 2026 a todos los conductores de la comuna “para eliminar la espera virtual o presencial”.

En respuesta a La Tercera, desde Conaset explican que el proyecto de licencia digital comenzó en 2018 y que desde 2019 se ha trabajado con las direcciones de tránsito. A la fecha, dicen, se han realizado 259 capacitaciones y visitas a terreno. “El sistema no presenta problemas de interoperabilidad, sino intermitencias en los servicios web de las fuentes de datos. Los espacios de mejora están en la digitalización de carpetas y la firma digital de los directores de tránsito”, señalaron.

Respecto a la reducción de capacidad operativa en los municipios, Conaset sostiene que el sistema muestra una “curva normal de aprendizaje” y que no ha habido fallas atribuibles a la plataforma.

Aun así, reconocen que se están evaluando medidas para agilizar los procesos internos, como la simplificación de la carga de antecedentes. Además, aseguran que el número de personas atendidas desde la implementación hasta el 30 de septiembre aumentó en un 29,6%.

En Pirque, el alcalde Jaime Escudero (ind.) y también presidente de la Asociación de Municipios Rurales (Amur), explicó que la implementación de la licencia de conducir digital supuso un desafío inicial.

“Hoy atendemos entre 55 y 60 personas diariamente, pero al inicio hubo una baja considerable en la emisión de licencias, por lo que tuvimos que reorganizar al equipo para recuperar la capacidad de atención”, señaló.

Para enfrentar la situación, incorporaron un nuevo gabinete con médicos integrados al sistema Insico, ampliaron los horarios de atención y reforzaron al personal administrativo para agilizar el ingreso de antecedentes, lo que ha permitido entregar la licencia el mismo día.

Prórroga para las licencias

En paralelo, el ministerio evalúa una nueva prórroga para las licencias de conducir ante la congestión en los municipios. Una moción presentada por el diputado Jaime Araya (ind.-PPD), junto a parlamentarios de distintos sectores, propone extender por dos años la vigencia de las licencias no profesionales que vencen en 2024 y por un año las de 2025 y 2026.

En el caso de las licencias profesionales, se plantea una prórroga de 12 meses para quienes soliciten su renovación dentro del plazo.

El objetivo, según la iniciativa, es descongestionar el sistema municipal y dar tiempo a la modernización tecnológica. Sin embargo, desde el mundo de la seguridad vial surgen reparos. El director de Movilidad del Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar, calificó la idea como “inadmisible”.

“Resulta escandaloso que se pretenda recurrir una vez más a una solución facilista, ignorando el impacto que esta medida ha tenido en el tiempo. Estos controles no son un mero trámite: son la única manera de certificar que los automovilistas cuentan con las habilidades necesarias para conducir de manera segura. Apostar por atajos burocráticos a costa de la seguridad vial constituye una inaceptable muestra de negligencia política”, afirmó.

Más sobre:Licencia de conducir digitalLa Tercera PMMetropolitanaMTTConasetMunicipalidadesComisión de Transporte y Obras Públicas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Oposición presenta acusación constitucional contra exministro Pardow

Informalidad, falsificaciones y competencia desleal: el preocupante diagnóstico del gremio del comercio sobre los malls chinos

Fiscalía indaga “pasada de cuenta” por narcotráfico: los detalles del hallazgo de Krishna Aguilera

Claudia Zegarra, cónsul general de Bolivia en Chile: “Creemos que la apertura de relaciones es el paso lógico a seguir”

“El cáncer de mama en hombres existe, consultar a tiempo fue clave”: la alerta que instaló el exministro Marcelo Mena

Jara se desmarca de Boric por sus críticas a Trump: “No es mi estilo (...) hay que pensar en los intereses de Chile”

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

3.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

4.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

5.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Servicios

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Oposición presenta acusación constitucional contra exministro Pardow
Chile

Oposición presenta acusación constitucional contra exministro Pardow

Fiscalía indaga “pasada de cuenta” por narcotráfico: los detalles del hallazgo de Krishna Aguilera

Entre la modernización, el colapso y las soluciones propias: municipios bajo presión por la licencia de conducir digital

Informalidad, falsificaciones y competencia desleal: el preocupante diagnóstico del gremio del comercio sobre los malls chinos
Negocios

Informalidad, falsificaciones y competencia desleal: el preocupante diagnóstico del gremio del comercio sobre los malls chinos

Gobierno y generadoras alcanzan acuerdo por cuentas de luz: se devolverán $2.000 mensuales en 6 meses

ClaveÚnica: se implementa segundo factor de autenticación para mayor seguridad

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Concepción vivió la cuarta y penúltima jornada de la vuelta Criterium
El Deportivo

Concepción vivió la cuarta y penúltima jornada de la vuelta Criterium

El sorpresivo marginado: Fernando Ortiz deja fuera de la citación ante Limache a emblemático jugador de Colo Colo

¿Menciona a Assadi? Los detalles del informe del árbitro Juan Lara tras el polémico Clásico Universitario en el Claro Arena

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”
Cultura y entretención

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Andy Muschietti expande el universo de It: “Vivimos en una época en la que sembrar el miedo está en su punto más alto”

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX

Claudia Zegarra, cónsul general de Bolivia en Chile: “Creemos que la apertura de relaciones es el paso lógico a seguir”
Mundo

Claudia Zegarra, cónsul general de Bolivia en Chile: “Creemos que la apertura de relaciones es el paso lógico a seguir”

El día después del batacazo de Milei en las legislativas: los ganadores y perdedores tras su sorpresiva victoria

Sheinbaum anuncia acuerdo con Trump para ampliar en “unas semanas” las negociaciones comerciales por aranceles

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal