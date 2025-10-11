SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Muñoz destaca avances de la licencia de conducir digital en un año marcado por la renovación masiva del documento

El ministro de Transportes valoró que, tras el fin de las prórrogas de vencimiento, se ha incorporado un sistema que incluye códigos QR y una base de datos que permite controlar y seguir el historial de los conductores.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
Santiago 13 de diciembre 2024. El ministro de transportes, Juan Carlos Muñoz, durante el inicio oficial de la implementación de la Licencia Digital de Conducir en todo el país. Sebastián Nanco/Aton Chile. SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó los avances en la implementación de la licencia de conducir digital, en un año que ha estado marcado por la demora en la renovación de las mismas, tras el fin de las prórrogas de vencimiento.

En conversación con CHV Noticias, el secretario de Estado explicó que la situación anterior generó presión en el sistema, dado que “durante la pandemia hubo una extensión de la vía de las licencias que nos puso una presión enorme”.

“Teníamos muchas personas que tenían que salir a renovarlas en los mismos años, y nosotros nos hemos preocupado de dar algunas flexibilidades para hacernos cargo de esa gran cantidad de personas".

En ese sentido, destacó la modernización del documento, explicando que anteriormente “la licencia tenía un cartón plastificado, que estaba disponible para notables fraudes, y lo que hicimos fue hacernos cargo de eso, e implementar la licencia de conducir digital, la que tiene un código QR, para que un fiscalizador pueda ver si se trata de una falsa o no”.

Muñoz añadió que la nueva herramienta permite un mayor control y seguimiento de los conductores, ya que “se armó una gran base de datos, y ahora podemos saber por primera vez cuántas licencias se están entregando, a quién se están entregando, y conocer el historial del conductor”.

“La forma que lo implementamos fue gradual, y se han entregado más de 300 mil licencias digitales en lo que se va del año”, sentenció.

Lee también:

Más sobre:LicenciasTransporteLicencia de conducirVehículoAuto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Joe Biden se somete a radioterapia para tratar su cáncer de próstata

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

Chile valora aprobación de primera fase del acuerdo de paz en Gaza y llama a avanzar en solución integral

Plan de Reconstrucción alcanza 53% de avance y completa 79 medidas en la región de Valparaíso

Matthei promete “recuperar” La Araucanía en un año: “Vamos a tener los enfrentamientos necesarios y van a haber daños colaterales”

Continúa la búsqueda de menor de edad desaparecido en Santiago: se dirigía al liceo Darío Salas cuando se perdió su rastro

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

3.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Chile valora aprobación de primera fase del acuerdo de paz en Gaza y llama a avanzar en solución integral
Chile

Chile valora aprobación de primera fase del acuerdo de paz en Gaza y llama a avanzar en solución integral

Plan de Reconstrucción alcanza 53% de avance y completa 79 medidas en la región de Valparaíso

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente
Negocios

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

Ingresos más altos, mayor edad y más extranjeros: radiografía de los nuevos trabajadores que cotizan en el sistema de AFP

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025
Tendencias

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

“El entrenador más importante de nuestra historia”: Betis elogia a Pellegrini en medio de los rumores por su continuidad
El Deportivo

“El entrenador más importante de nuestra historia”: Betis elogia a Pellegrini en medio de los rumores por su continuidad

Dónde y a qué hora ver a México vs. Argentina en el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia en el Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”
Cultura y entretención

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Ruidosa llega con su edición más ambiciosa en el regreso de los shows al Parque O’Higgins

Limpia: La Exiliada del Sur

Joe Biden se somete a radioterapia para tratar su cáncer de próstata
Mundo

Joe Biden se somete a radioterapia para tratar su cáncer de próstata

EE.UU. anuncia su apoyo al nuevo Presidente de Perú, José Enrique Jerí

El Vaticano espera que premio Nobel de la Paz a Machado ayude a Venezuela “a redescubrir el camino de la democracia”

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen