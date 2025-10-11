Muñoz destaca avances de la licencia de conducir digital en un año marcado por la renovación masiva del documento

Santiago 13 de diciembre 2024. El ministro de transportes, Juan Carlos Muñoz, durante el inicio oficial de la implementación de la Licencia Digital de Conducir en todo el país. Sebastián Nanco/Aton Chile.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó los avances en la implementación de la licencia de conducir digital, en un año que ha estado marcado por la demora en la renovación de las mismas, tras el fin de las prórrogas de vencimiento.

En conversación con CHV Noticias, el secretario de Estado explicó que la situación anterior generó presión en el sistema, dado que “durante la pandemia hubo una extensión de la vía de las licencias que nos puso una presión enorme”.

“Teníamos muchas personas que tenían que salir a renovarlas en los mismos años, y nosotros nos hemos preocupado de dar algunas flexibilidades para hacernos cargo de esa gran cantidad de personas".

En ese sentido, destacó la modernización del documento, explicando que anteriormente “la licencia tenía un cartón plastificado, que estaba disponible para notables fraudes, y lo que hicimos fue hacernos cargo de eso, e implementar la licencia de conducir digital , la que tiene un código QR, para que un fiscalizador pueda ver si se trata de una falsa o no” .

Muñoz añadió que la nueva herramienta permite un mayor control y seguimiento de los conductores, ya que “se armó una gran base de datos, y ahora podemos saber por primera vez cuántas licencias se están entregando, a quién se están entregando, y conocer el historial del conductor”.

“La forma que lo implementamos fue gradual, y se han entregado más de 300 mil licencias digitales en lo que se va del año”, sentenció.