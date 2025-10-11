Incendio de vivienda en Valparaíso deja a tres civiles y a un bombero lesionado

La noche del viernes se registró un incendio en la calle Séptimo de Línea con Estero Viejo del sector Rodelillo en Valparaíso.

Este incendio movilizó ocho carros de Bomberos, los cuales llegaron a controlar las llamas, junto a dos vehículos de apoyo y más de 70 funcionarios.

Según Bomberos, pese a que se logró apagar, el incendio destruyó una vivienda y dejó tres civiles y un bombero lesionados.

El cuarto comandante, Eugenio Rivero, informó que “el día de hoy a eso de las 23.00 horas se empiezan a recibir diversos llamados telefónicos en nuestra central de gestión de incidentes para reportar un incendio estructural en la calle Séptimo de Línea con Estero Viejo, a la altura de la paradero 19 en avenida Rodelillo, donde afectaba una casa de dos pisos con peligro de propagación a diversas viviendas de material mixto y ligero" .

“Se declaró la emergencia, llegaron más recursos de apoyo, se controló rápidamente la propagación y a este momento el incidente se encuentra controlado, en remate de algunos puntos calientes”, sumó.

“En el lugar se registraron tres lesionados civiles que fueron atendidos por el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) más un bombero que fue trasladado por nuestra unidad médica al Hospital Clínico IST Viña del Mar", declaró. Cabe señalar que la totalidad de los afectados está fuera de riesgo.

Al mismo tiempo, precisó que “el origen está siendo investigado por nuestro Departamento de Investigación de Incendios y será remitido su informe a la Fiscalía".