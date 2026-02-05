SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Equipo del SML al fundo Las Tórtolas: la diligencia clave para encontrar a María Ercira Contreras

    Asimismo, el Ministerio Público prepara nuevos interrogatorios para el entorno cercano de la mujer cuyo paradero se perdió en mayo de 2024.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    María Elcira Contreras desapareció hace 7 meses.

    Para la familia de María Ercira Contreras, adulta mayor cuyo rastro se perdió el 12 de mayo de 2024 en medio de un almuerzo por el Día de la Madre, seguir inspeccionando el fundo Las Tórtolas es clave para saber qué pasó con su abuela.

    Después de todo, ese fue el último lugar donde se le vio antes de que se perdiera totalmente su pista: de un momento a otro, la mujer de 84 años se puso de pie para ir al baño, pero nunca más regresó.

    El caso alcanzó repercusión nacional tras una intensa campaña de búsqueda de sus nietas, que afirman que los dueños del restaurante pueden tener conocimiento de lo acontecido con Contreras. Hasta ahora, no se ha encontrado ni un objeto de la mujer.

    A casi dos años de su extravío, donde la familia sostiene que debió haber intervención de terceros, la fiscalía prepara diligencias que podrían resultar claves para, finalmente, dar con el paradero de María Ercira. Trabajos que la familia y su abogado, Juan Carlos Manríquez, ven con buenos ojos.

    Las diligencias

    El 23 de enero de este año, la fiscalía envió un oficio al Servicio Médico Legal Metropolitano, unidad Casos Complejos. Allí el fiscal adjunto de la Fiscalía de Limache Guillermo Sánchez Psijas pide que la Unidad de Casos Complejos del SML disponga, de acuerdo a su disponibilidad, de personal de apoyo para acudir al fundo Las Tórtolas.

    El texto, al cual tuvo acceso La Tercera, se pide que colaboren con los trabajos de búsqueda y desmalezado que desarrollarán en el fundo. En síntesis, la finalidad del equipo del SML es prestar asesoramiento técnico al equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones que se encuentra a cargo de la investigación.

    Esta diligencia y cambio de equipo son efecto de la preocupación de la familia y de la actuación como querellantes en la investigación. Estas nuevas acciones fueron acogidas por la Fiscalía Nacional y la Regional. Esperamos que den un resultado cierto y pronto y que se apliquen las mejores técnicas investigativas modernas”, comenta el abogado de la familia.

    El profesional precisa en que no es la única diligencia nueva. “Es solo una parte, faltan otras. Seguimos insistiendo en que nosotros contamos con un análisis muy detallado y que la verdad estaba más cerca de lo que muchos creen”.

    En efecto, el fiscal Sánchez se encuentra preparando nuevos interrogatorios a quienes pudiesen tener conocimiento del paradero de María Ercira.

    En ese marco la PDI volverá a tomar declaración a uno de los hijos de Contreras y también a una hermana de ella que vive en Chillán. Esta, de acuerdo a la carpeta de la fiscalía, fue la última persona en hablar por teléfono con la adulta mayor. Ese llamado se produjo a las 12.56 del 12 de mayo de 2024 y el almuerzo se realizó a las 14.00.

    El entorno de Contreras quiere que se realicen nueva indagatorias en el fundo, pero fueron alertados de que dentro del campo y en los perímetros cercanos a la ruta San Pedro Limache se han visto retroexcavadoras haciendo zanjas supuestamente para tuberías. Temen que de esa manera se contamine el último lugar donde se vio a la mujer por última vez.

    Las sospechas de la familia

    Por su lado, la familia ha mantenido sus sospechas sobre la dueña del Fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert. Parte de esas suspicacias se fundan en tras la desaparición la mujer viajó a Estados Unidos permaneciendo allí.

    En ese sentido, en julio de 2025 Manríquez presentó una querella por obstrucción en la investigación contra todos quienes resulten responsables. En esa acción se cuestiona la poca disposición para entregar cámaras de seguridad del recinto que podrían tener nuevas pistas. Pese a que la familia valoró que Kleinert figurara como imputada, la propia fiscalía aclaró que esa calidad no respondía a una decisión del Ministerio Público, sino que a la acción penal del abogado particular.

    El 19 de enero, la fiscalía señaló que de momento no se ven formalizaciones en el horizonte y que por la búsqueda se han realizado múltiples diligencias. “No existen antecedentes que permitan determinar que existió participación de terceros en la desaparición de la víctima”, señaló la fiscalía.

