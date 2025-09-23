SUSCRÍBETE
Nacional

Es el primero de Chile: Parque Nacional Cerro Castillo ingresa a lista verde de áreas protegidas del mundo

“Sabemos que no somos un sitio perfecto, pero sí hemos tenido avances concretos", destacó Mario Alegría, administrador del lugar.

José NavarretePor 
José Navarrete

El Parque Nacional Cerro Castillo, ubicado en la Región de Aysén, ingresó esta semana a la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN).

Esta lista está conformada por solo 87 áreas protegidas de 18 países del mundo que han demostrado tener una gestión efectiva y, por lo tanto, cumplir con sus objetivos de conservación de la biodiversidad y desarrollo local.

Formada por organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, la UICN es la autoridad mundial en cuanto al estado del mundo natural y las medidas necesarias para salvaguardarlo.

“Estamos frente a un gran logro para la conservación efectiva de las áreas protegidas de Chile. Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado por nuestros profesionales, pero especialmente por el equipo de guardaparques del Parque Nacional Cerro Castillo, quienes con gran esfuerzo y compromiso demostraron que sí es posible implementar medidas y sistemas para elevar la gestión de las áreas a estándares internacionales”, destacó el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca.

El trabajo para ingresar a esta lista se inició hace tres años y en el proceso colaboró la ONG Pew y el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile.

El anuncio del ingreso se da luego que el Panel Internacional de Lista Verde-UICN se reuniera y aprobara la certificación de este parque nacional, ya que ha demostrado cumplir un alto nivel de gestión medido por los 50 indicadores propuestos por el sistema Lista Verde.

Mario Alegría, administrador del Parque Nacional Cerro Castillo valoró el reconocimiento y explicó que “esta área protegida ha hecho su máximo esfuerzo por mejorar su gestión en distintas dimensiones”.

“Sabemos que no somos un sitio perfecto, pero sí hemos tenido avances concretos, mejorando nuestra vinculación con la comunidad, el monitoreo de especies, la planificación del área y, en general, nuestra eficiencia en la gestión”, resaltó.

La lista funciona como un sistema que permite a las áreas postulantes identificar sus falencias en gestión y gobernanza, y las acompaña en el desarrollo de las mejoras necesarias para lograr la conservación efectiva de la naturaleza y sus diversos beneficios ecológicos, socioeconómicos, culturales y espirituales.

La gestión óptima es medida por un estándar que cuenta con cuatro macro componentes, 17 criterios y 50 indicadores desarrollados y aprobados por los miembros de la UICN. Cumpliendo con este estándar, el área protegida puede integrar la lista mundial.

Además de Cerro Castillo, hay otras dos áreas protegidas que están avanzando en el proceso de certificación: el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, en la Región de los Lagos, y el Santuario de la Naturaleza Río Cruces Chorocamayo, en Los Ríos.

COMENTARIOS

