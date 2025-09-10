“Es gravísimo”: Desbordes endurece tono por fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella

Santiago 19 de junio 2025. El alcalde de Santiago participa en la ceremonia que celebra el solsticio de invierno realizado en la Plaza de Armas. Javier Salvo/Aton Chile

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, endureció el tono ante la decisión del tribunal de que obliga al Conversador de Bienes Raíces de Santiago a inscribir la escritura de la compra venta por la exclínica Sierra Bella.

“Lamentablemente, por culpa de la pésima gestión anterior, tenemos el riesgo de que el municipio deba pagar 8 mil millones de pesos por un inmueble que no le sirve para nada, así que vamos a trabajar para que eso no ocurra y bueno, es evidentemente una muy mala noticia. Para eso se usan las tasaciones y hay tasaciones que dicen que vale 2 mil millones, eso es público”, comenzó explicando el jefe comunal.

Esto en el marco de la determinación se dio a conocer luego del fallo del 19° Juzgado Civil de Santiago, en que se obliga al Conversador de Bienes Raíces de Santiago a inscribir la escritura de la compra venta por el inmueble, la que estaba fechada al 20 de enero de 2023.

Desbordes indicó que “para ser más preciso todavía, pero no tan escueto en la respuesta, ¿cómo concluimos que vale 2 mil (millones de pesos)? Porque hay tasaciones de tasadores habilitados en la Corte de Apelaciones, peritos, que dicen que vale 2 mil”.

Asimismo, el jefe comunal apuntó contra la exalcaldesa, Irací Hassler, y su gestión en el caso, en donde señaló que “ salió celebrando con champaña de que se había cerrado el caso Sierra Bella. Lo que pasa es que ella zafó, por ahora , de la arista penal, por ahora, pero no se ha cerrado el caso Sierra Bella”.