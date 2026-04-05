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    “En este caso la justicia va a llegar”: Kast aborda situación de Apablaza antes de viajar a Argentina y anuncia gestiones con el gobierno de Milei

    El Mandatario defendió la cooperación bilateral en materia de seguridad y subrayó que el tema estará presente en su agenda, en medio de la tensión por la fallida detención del exfrentista.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Rocío Latorre
    Presidente Kast antes de su viaje a Argentina

    Desde el Grupo 10 de la FACh, en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, el Presidente José Antonio Kast abordó con la situación de Galvarino Apablaza, a solo minutos de iniciar su primer viaje oficial a Argentina, marcado por la controversia tras la fuga del exfrentista acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán.

    Con esto ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la justicia”, afirmó el mandatario, agregando que “cada día queda más claro que en este caso la justicia va a llegar. Tarde o temprano, el señor Apablaza tendrá que rendir cuentas ante la justicia chilena”.

    En esa línea, aseguró que su gobierno realizará “todas las gestiones pertinentes” ante la administración de Javier Milei u otros gobiernos para lograr su captura.

    El jefe de Estado también cuestionó la postura de la defensa del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que ha sostenido que no se presentará ante tribunales.

    “Si alguien ha estado por tantos años evadiendo la justicia y hoy además se da a la fuga, señalando que en Chile no hay garantías, creo que el mundo sabrá quién es quién”, sostuvo.

    Cabe recordar que el viaje ocurre en medio de la presión política por la fuga de Apablaza en Argentina, luego de que no fuera encontrado en su domicilio. El hecho activó operativos policiales y reavivó las gestiones para su eventual extradición a Chile.

    Desde el Ejecutivo han valorado la colaboración del gobierno argentino en este caso, mientras que sectores políticos -especialmente desde la UDI- han intensificado sus gestiones para avanzar en el proceso judicial.

    En ese marco, la presencia en la comitiva del secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, busca reforzar el seguimiento del caso y apoyar a la familia de Guzmán en las acciones legales en curso.

    Viaje con foco en seguridad y coordinación bilateral

    Kast emprende este domingo una visita breve pero significativa al país vecino, en línea con la tradición de que el primer viaje internacional de los presidentes chilenos tenga como destino ese país. En ese contexto, destacó la importancia de fortalecer la relación bilateral en áreas clave.

    Es muy importante fortalecer la agenda conjunta con Argentina en distintas áreas”, señaló, detallando que la comitiva incluye autoridades de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, entre otras carteras.

    En este tenor, el Presidente enfatizó que uno de los ejes centrales será el combate al crimen organizado, esbozando que “el narcotráfico y el crimen organizado trascienden las fronteras. Por lo tanto, es muy importante lo que vamos a conversar y acordar en conjunto con el gobierno argentino”.

    Asimismo, en el marco de la conmemoración de la Batalla de Maipú, subrayó la existencia de “enemigos comunes” que afectan a ambas naciones, lo que —a su juicio— refuerza la necesidad de coordinación regional.

    Respaldo a ministra Marín por críticas del oficialismo

    Consultado por las críticas contra la ministra de la Mujer y Equeidad de Género, Judith Marín, surgidas desde el propio oficialismo por la solicitud de renuncia a la directora del SernamEG, Kast respaldó la postura del gobierno y llamó a informarse antes de emitir juicios.

    Ministra Judith Marín

    “Cada uno tiene derecho a manifestar su opinión”, afirmó, pero añadió que “siempre es bueno averiguar a qué se debe este cese de funciones (…) y después de eso pronunciarse”.

    El Mandatario explicó que la situación administrativa de la funcionaria se encuentra momentáneamente suspendida debido a una licencia médica, insistiendo en que las decisiones del Ejecutivo responden a criterios fundados.

    El Presidente llegará durante la noche del domingo a Buenos Aires y sostendrá el lunes una serie de actividades, incluyendo un desayuno en la embajada de Chile, una ofrenda floral en la Plaza San Martín y una reunión privada con Milei en la Casa Rosada.

    Más sobre:Presidente KastArgentinaGalvarino ApablazaJudith MarínJavier MileiNacional

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