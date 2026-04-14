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    “Escuelas protegidas”: comisión de Educación de la Cámara espera votar proyecto en general este miércoles

    Esta jornada la comisión de Educación de la Cámara realizará tres sesiones para escuchar expertos y así, mañana esperan votar el proyecto en general, y ahí definir el tiempo de las indicaciones para la discusión en particular.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La comisión de Educación de la Cámara inició esta semanas una serie de sesiones especiales para escuchar la voz de expertos en el marco de la discusión del proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo- que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa

    La iniciativa -llamada por el gobierno como “Escuelas protegidas”- está en primer trámite constitucional, y se encuentra ccon urgencia calificada de “discusión inmediata”.

    Previo al inicio de las exposiciones de los expertos, el diputado y presidente de la comisión, Sergio Bobadilla (UDI), y ante la consulta de si podrían tener más invitados para las exposiciones, detalló que los tiempos son acotados, indicando que esperan el miércoles tener la votación en general.

    “Vamos a tener sesión el día de hoy -en la que estamos-, vamos a tener otra sesión a las 3 de la tarde, y vamos a tener otra sesión a las 5.30 que va a concluir a las 7 y media de la tarde”, sostuvo.

    Y mañana miércoles, indicó, “estamos convocados nuevamente durante la mañana de tal manera de efectuar la votación en general, y definir el tiempo de las indicaciones que hagan llegar los diputados, o el Ejecutivo, de tal manera de que podamos despachar el proyecto el día jueves”.

    Invitados

    De acuerdo al listado de invitados para exponer, esta jornada la comisión escuchará a los siguientes expertos:

    • Profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Alberto Vergara Arteaga.
    • Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Finis Terrae y profesor de “Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza” de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Joaquín Palma Cruzat.
    • Académica Gestión de Conflictos de la Universidad Alberto Hurtado, señora Rosa María Olave.
    • Integrante de la Red Docente Feminista (REDOFEM), señora Rosario Olivares.
    • Doctor en Psicología, profesor de la Universidad de Santiago de Chile, señor Rodrigo Rojas Andrade.
    • Director y representante legal del Colegio “Alonso de Ercilla” de Melipilla, señor Carlos Huerta Allendes.

    Finalizando aproximadamente a las 13.00 horas, hoy lunes se realizará una segunda sesión, que se realizará de 15.00 a 17.00 horas.

    • Directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señora Verónica López Leiva.
    • Profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Ried.
    • Directora del Colegio Nuevos Horizontes, señora Carla Chandía Hernández.
    • Profesora de EGB Magisterio Educacional y Directora Colegio del Hispano de Villa Alemana, señora Pamela Palomino Rodríguez.
    • Alcalde de Providencia y sostenedor de establecimientos educacionales, señor Jaime Bellolio Avaria.
    Más sobre:NacionalEscuelas ProtegidasComisión de EducaciónCámara de DiputadosMinisterio de Educación

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