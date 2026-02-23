SUSCRÍBETE
    Nacional

    Esta semana se llevará a cabo segunda fase del desalojo del Campamento Dignidad en La Florida

    El procedimiento continuará con la primera fase de desalojo que se llevó a cabo en octubre de 2025, cuando se despejó un tercio del campamento.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla

    Desde la Municipalidad de La Florida, dieron a conocer que durante esta semana se llevará a cabo la segunda fase -y final- del desalojo del Campamento Dignidad.

    Según informaron desde la municipalidad, el procedimiento se realizará en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana, Carabineros, la PDI y el Serviu Metropolitano.

    De esta forma se continuará con la primera fase de desalojo que se llevó a cabo en octubre de 2025, cuando se despejó un tercio del campamento.

    Este desalojo se lleva a cabo luego de que se publicara el decreto Alcaldicio N° 7.128, el pasado 30 de octubre de 2025, donde se declaró la inhabitabilidad de las edificaciones que se encuentran en el lugar.

    Según detallaron desde la Municipalidad, para octubre de 2025, el catastro identificó 578 hogares y 1.440 personas. En esta segunda etapa se registraron 601 hogares y 982 personas en 579 viviendas.

    Durante el procedimiento de desalojo, el municipio dispondrá de un albergue transitorio por 72 horas con una capacidad inicial para 50 personas, ampliable a 100 según la demanda, además de espacios de contención socioemocional.

    Además, durante el proceso se llevaron a cabo 21 operativos de levantamiento de informes sociales, a la vez que se otorgaron 62 asignaciones directas de subsidio habitacional (DS 52), de los cuales 12 ya fueron aplicados.

    El alcalde de la comuna, Daniel Reyes, señaló a través de un comunicado que “el Estado de Derecho se ejerce con responsabilidad y coherencia. Nuestra obligación es proteger la vida de las personas, ordenar el territorio y asegurar que las políticas públicas se apliquen con reglas claras y justicia para todos. Entendemos la necesidad habitacional existente, y por eso hemos trabajado en paralelo para que las familias puedan acceder a los instrumentos formales que contempla nuestra institucionalidad”.

    Animales catastrados

    En el proceso además, se llevaron a cabo 10 jornadas de catastro en terreno, donde se identificó un total de 158 animales de compañía: 98 perros y 60 gatos.

    De estos, según fue dado a conocer por la municipalidad, 53,16% contaba con microchip, 44% estaba esterilizado y un 31% no ha sido sometido a esterilización. Mientras que un 25% corresponde a animales comunitarios o sin información concluyente.

    Es así como fueron clasificados en tres niveles con 110 casos en prioridad baja, con tenencia responsable acreditada; 18 casos en prioridad media, que requieren seguimiento y 30 casos de prioridad alta, donde los dueños manifestaron no poder llevar a las mascotas tras el desalojo o donde presentaban patologías que requieren atención.

    De acuerdo a lo que explicaron desde la municipalidad, entre octubre de 2025 y febrero de 2026 se llevaron a cabo 13 operativos veterinarios en sectores aledaños, atendiendo un total de 229 animales con vacunación antirrábica, óctuple y triple felina, implantación de microchip, desparasitación e inscripción en el Registro Nacional de Mascotas.

