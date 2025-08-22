Estados Unidos da luz verde para extraditar a “El Fresa”, uno de los imputados a cargo de la logística del crimen de Ronald Ojeda

Edgar Javier Benítez Rubio, apodado como “El Fresa”, será extraditado desde Estados Unidos (EE.UU.) hacia Chile. Así lo confirman fuentes de Cancillería luego de que hace meses atrás la Corte de Apelaciones de San Miguel lo requiriera para enfrentar a la justicia chilena por su participación en el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

El imputado había sido detenido en febrero de esto año en la ciudad de South Bend, en el estado de Indiana, EE.UU.

Ante la salida de “El Fresa” de territorio nacional, el imputado había sido formalizado en ausencia. Así fue como el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, en el marco de la indagatoria que afecta a la célula Los Piratas de Aragua, pudo exponer los antecedentes que existen sobre su participación en el secuestro y crimen del exmilitar venezolano.

Benítez -quien también tiene nacionalidad venezolana- fue formalizado por los delitos de asociación criminal, receptación y secuestro con homicidio.

Según el Ministerio Público, la investigación estableció que dos días antes del secuestro de Ojeda entregó un auto a un sujeto que estuvo involucrado en la operación. Su rol, de acuerdo a la indagatoria de la Fiscalía, fue el de estar a cargo de la custodia, guarda y entrega de los vehículos utilizados por la organización para la comisión de los delitos, la mayoría de ellos receptados y con placas patentes falsas.

Adicionalmente, se le vio usando otro auto, marca Chevrolet modelo Spark, que ha sido vinculado a otros secuestros.

LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Tras cometer el crimen, Benítez junto a otro imputado identificado como Yankel Ulloa Ledezma, otro sujeto bajo investigación, abandonaron el territorio nacional por un paso no habilitado. Antes de su huida, Benítez también fue visto en Graneros, específicamente en el lugar donde los asesinos del teniente de Carabineros Emanuel Sánchez utilizaron de escondite.

Este es uno de los 12 imputados que están identificados por la Fiscalía y que estuvieron detrás del secuestro de Ojeda. Una operación criminal que, según el fiscal regional Metropolitano Sur Héctor Barros, tuvo una motivación política que provino directamente desde Venezuela, específicamente del ministro del Interior Diosdado Cabello. “Nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político”, dijo Barros hace unos días.