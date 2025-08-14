SUSCRÍBETE
Nacional

Fiscal Barros y crimen de Ronald Ojeda: “Nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político”

El persecutor que encabeza la indagatoria aseguró que “los antecedentes allegados, fueron dando mayor información y dando cuenta de que se trataba efectivamente de un hecho” de esa naturaleza.

José NavarretePor 
José Navarrete
LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

El fiscal regional de la Fiscalía Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público en la Región Metropolitana, Héctor Barros, reiteró este jueves la idea de el secuestro y homicidio del disidente venezolano Ronald Ojeda constituyó un crimen político.

Nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político. Háganse solo la siguiente pregunta ¿Qué hecho hemos tenido anterior al 21 de febrero del 2024 y posterior al 21 de febrero del 2024 que tenga las mismas características del secuestro y posterior a homicidio del teniente Ronald Ojeda? La respuesta es ninguno", sostuvo el persecutor.

En dependencias de la PDI, en Santiago, Barros dio cuenta de la detención del “Gordo Alex”, uno de los líderes de Los Piratas del Tren de Aragua que habría participado directamente en el crimen del exmilitar.

El Ministerio Público determinó que 16 personas participaron en diferente grado en el homicidio y secuestro de Ojeda. Con el “Gordo Alex”, ya son 12 que están enfrentando la justicia.

Según los antecedentes del caso recopilados hasta ahora, la orden y planificación del crimen vino desde Venezuela y existen testigos que apuntan directamente al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y al jefe del Tren de Aragua, Héctor Niño Guerrero.

Barros aseguró que “los antecedentes allegados, fueron dando mayor información y dando cuenta de que se trataba efectivamente de un hecho político”.

“Los autores materiales, nosotros tenemos 12 en este momento detenidos, en este caso en particular, los autores intelectuales siempre son también un objetivo dentro de una investigación. Nosotros investigamos y tratamos de establecer la verdad histórica de los hechos y si es que hay partícipes en distintos niveles, vamos a solicitar en su momento las órdenes que correspondan”, anunció.

El fiscal dijo que por ahora cuentan con “información que está incorporada en la investigación penal que da cuenta de los encargos que han hecho”.

“Cuando existan antecedentes que a juicio nuestro ameriten una formalización o una orden de detención, obviamente se va a realizar”, sostuvo.

Fiscal Barros y crimen de Ronald Ojeda: "Nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político"
Fiscal Barros y crimen de Ronald Ojeda: “Nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político”

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins
La Autoridad Palestina pide ayuda internacional ante el anuncio de nuevas construcciones en Cisjordania
