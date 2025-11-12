Evacúan dos colegios por procedimiento de Bomberos en La Granja por “emanación de producto desconocido”

Voluntarios de Bomberos desarrollaron un procedimiento la tarde de este miércoles en La Granja ante una presunta emanación de gas.

Desde la institución indicaron se trabajó al interior de un establecimiento educacional por la emanación de un producto desconocido y que preliminarmente serían varios los menores afectados.

En la plataforma Transporte Informa indicaron, a eso de las 12.40 horas, que el tránsito fue suspendido en Las Parcelas entre San José de La Estrella y Santo Tomás, debido la labor de los bomberos.

Se informó que fueron evacuados dos establecimientos educacionales que hay en la zona, el colegio Los Pensamientos La Granja y el Alma Mater.

El colegio Alma Mater informó en sus redes sociales que los estudiantes de enseñanza media fueron “evacuados y retirados del establecimiento, debido a una fuga de gas”.

Los menores de educación básica fueron “resguardados” hasta que sus padres fueran a retirarlos.