¿Excede el ámbito de competencia de Justicia Militar? La pugna de la FACH y Fiscalía de Tarapacá por caso de narcotráfico

La Fuerza Aérea de Chile negó formalmente a la Fiscalía de Tarapacá los antecedentes de la investigación que realizan respecto a sus funcionarios que fueron detenidos intentando transportar droga en un vuelo institucional.

La institución ha dado cuenta del caso con hermetismo. En el comunicado en el que informaron de la situación, se refirieron a una “sustancia ilícita”, sin precisar de qué se trataba.

El Ministerio Público, según explicó en una entrevista con radio ADN, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, solicitó a la FACH los antecedentes para verificar si tenían competencia de indagar al respecto.

“Se nos negó el acceso a la información de manera formal y por lo tanto lo que hicimos inmediatamente es recurrir a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique para que ellos ordenen y dispongan que los antecedentes sean remitidos bajo reserva al Ministerio Público”, informó la persecutora.

Se espera que la Corte de Apelaciones de Iquique revise este martes el asunto y se pronuncie.

Steinert indicó que este es un paso inicial para discutir la competencia. Por ello, además presentaron la solicitud al Juzgado de Garantía para que esto sea zanjado.

“Hoy no sabemos qué droga es, quiénes son los imputados, dónde específicamente ocurrió el hecho, si está relacionado o no con crimen organizado. Por lo tanto, mal podría yo debatir una competencia si no tengo unos antecedentes reales”, enfatizó.

La pugna lleva a recordar lo ocurrido respecto a los conscriptos del Ejército que participaron de una marcha de entrenamiento en Putre que terminó con la muerte de Franco Vargas, el 27 de abril de 2024.

Entonces, la Corte Marcial y la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota llegaron a la Corte Suprema para dirimir y hoy el caso está en manos de la justicia civil.

La fiscal Steiner insiste en que pretenden “debatir la competencia, pero con antecedentes concretos”.

“Yo entiendo que la competencia es del Ministerio Público, porque si lo que dicen da cuenta que es un delito común. De la ley 20.000, tráfico ilícito de droga. Delito que afecta a la salud pública, a todos los ciudadanos. Por lo tanto, claramente la justicia ordinaria, yo entiendo que debería estar en conocimiento de ello”, enfatizó.

Consultado en radio Universidad de Chile, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, sostuvo que “lo que espera el gobierno es que se lleve a cabo la investigación de la forma más transparente posible“.

En medio de la disputa y con siete hoy exmiembros del Ejército también involucrados en el comercio de drogas, el gobierno citó a La Moneda a comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Hay incomodidad en el Ejecutivo.

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Hugo Rodríguez, fue designado por el Presidente Gabriel Boric en octubre de 2022.

Desde 2016, se han dictado 25 condenas relacionadas a delitos de drogas en las Fuerzas Armadas.