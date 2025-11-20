Exdiputado Silber revela a Fiscalía viaje a Italia y nuevos nexos de sus exsocios con ministro Simpertigue

“¿Por qué Gabriel Silber no está acá junto a los imputados?“.

Esa fue una pregunta que se repitió durante parte de las audiencias de formalización de la denominada trama bielorrusa, donde la Fiscalía Regional de Los Lagos imputó a Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles por los presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

Como expuso principalmente la defensa de Vargas, encabezada por el abogado Sergio Contreras, no entendían por qué se estaban formulando cargos en su contra y no al exdiputado DC, en circunstancias que él -socio del estudio y quien también había actuado en representación del Consorcio Belaz Movitec (CBM)- había recibido una remuneración incluso mayor.

Los fondos que recibieron Vargas y Lagos de CBM tendrían su origen, como describió el Ministerio Público, en fallos donde al menos la exministra Ángela Vivanco habría actuado supuestamente bajo soborno, por lo que se ha expresado que son dineros de origen ilícitos. Por tanto, planteó Contreras, la remuneración de Silber también podría ser considerada irregular.

Pese a ello, y aunque el exparlamentario sí tiene calidad de imputado en la causa, la Fiscalía aún no ha encontrado antecedentes para formularle cargos. De hecho durante las audiencias en que ocurrió la formalización, los fiscales no dieron cuenta de hechos que complicaran al exparlamentario.

La Tercera pudo corroborar que en los últimos días Silber activó su defensa y coordinó mediante su abogada, Susana Borzutzky , su declaración voluntaria ante los persecutores. Fuentes que han sabido de la indagatoria comentan que su testimonio es una señal de que el exdiputado ya cortó las aguas con sus exsocios.

gabriel-silber

La diligencia tuvo lugar durante la jornada de este miércoles 19 de noviembre en Puerto Montt y se extendió por alrededor de nueve horas. Ahí, de acuerdo con quienes conocieron la cita, el abogado relató ante el fiscal Marco Muñoz detalles de su relación con Vargas y Lagos, su rol en la tramitación de causas en favor de Belaz Movitec y de encuentros particulares que sostenían sus exsocios con altas autoridades del Poder Judicial.

Silber entregó detalles de la relación de Lagos con el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue -quien también resolvió en favor de CBM-, y comentó que el vínculo sería bastante estrecho, pues no sólo realizaron un viaje juntos en 2024, sino que además tuvieron un periplo anterior donde también estuvo presente Vargas.

Quienes conocieron de la declaración de Silber cuentan que expuso ante el fiscal que en 2022 los tres (sus exsocios y el ministro de la Suprema) realizaron un viaje a Italia y a varios puertos del Mediterráneo, y que supo de eso porque ellos mismos lo comentaban.

De igual forma, agregan las mismas fuentes, Silber comentó que supo que Lagos le prestó, por más de un año y medio, un departamento que tenía en El Golf al hijastro del mismo magistrado, quien hoy está sumariado en la Corte Suprema y al borde de enfrentar una acusación constitucional.

La relación de Silber con Lagos y Vargas

Según fuentes ligadas a la indagatoria, en su relato, Silber también expuso respecto de su relación con los abogados que hoy están bajo la lupa. Sostuvo, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, que llegó a las oficinas de ellos tras una invitación del exdiputado Aldo Cornejo.

También contó que en agosto pasado zanjó su salida, cediendo la totalidad de sus derechos sociales en la sociedad a Eduardo Lagos.

Asimismo, agregan las mismas fuentes, manifestó que nunca realizó gestiones para que se acelerara la vista de los recursos de CBM y que tampoco ofreció beneficios económicos a ningún integrante del Poder Judicial.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, Silber también narró que él sólo hacía su trabajo y que no mantenía vínculo de amistad ni con Vargas ni con Lagos. También sostuvo que sólo ubicaba a Migueles porque visitaba ocasionalmente las oficinas de sus socios y que nunca vio a la exministra Vivanco en esas dependencias.

La Tercera se contactó con los abogados que representan a ambos abogados, pero no estuvieron disponibles para hacer comentarios. Tampoco hubo comentarios de parte del ministro Simpertigue.