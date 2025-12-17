Exfiscal Gajardo, abogado de Gustavo Gatica: “Hay una constante en el señor Claudio Crespo de no respeto de las normas”

Durante la mañana de este miércoles continuaron los alegatos de clausura en el marco del juicio contra el excarabinero Claudio Crespo, acusado por la Fiscalía Centro Norte de lesionar gravemente al ahora diputado electo Gustavo Gatica en una protesta en el estallido social de 2019.

Durante la jornada expuso el exfiscal Carlos Gajardo, en su calidad de abogado querellante en representación de Gustavo Gatica, donde señaló que “desgraciadamente, hay una constante en el señor Claudio Crespo de no respeto de las normas”, añadiendo que "que se evidencia de manera muy manifiesta y que tiene las consecuencias desgraciadas en la manera en que efectúa los disparos hacia el cuerpo de los manifestantes, hacia su tercio superior" .

Según explicó Gajardo en su locución, “durante el curso del juicio se mostraron otra serie de videos que daban cuenta de su desprecio por el cumplimiento de la normativa”, detallando que “en un video, tiene una interacción con una persona que está en la calle, quien, de alguna manera apoyándolo, le dice, hay que matar a estos perros cu******, y él le responde, hay que matarlos a todos”.

Gajardo además detalló que en otro registro “una persona se está quemando, y ante ese hecho, en vez de actuar, el señor Claudio Crespo indica que se queme el cu*****”.

“O cuando se da una interacción con un manifestante al que puede detener, y a ese manifestante le dice, flaco, cagaste, te vamos a sacar los ojos. No son episodios aislados. Lo que muestran, y por eso tienen relevancia estos videos y fueron incorporados, es que muestran una constante de un desprecio por el cumplimiento de la norma, que era fundamental, efectivamente, para que esta actividad policial se desarrollara adecuadamente y no terminara causando graves violaciones a los derechos humanos”, añadió.

En la ocasión el abogado querellante además cuestionó la no entrega de las grabaciones de la cámara señalando que “todo ello es concordante en una permanente falta de cumplimiento de las normas por parte del acusado, que si, parece majadero decirlo, que si se hubieran respetado no nos tendrían en este juicio”.

Durante la jornada de hoy finalizaron los alegatos de la parte querellante y el próximo 22 de diciembre será el turno de la defensa. Se espera que el 9 de enero de 2026 el tribunal dé a conocer su veredicto.