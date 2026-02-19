Explosión en Renca: Fiscalía indaga responsabilidad del conductor del camión de Gasco y se confirma su muerte

El conductor del camión de la empresa Gasco es una de las víctimas fatales de la tragedia ocurrida tras el volcamiento y la explosión del vehículo en Renca.

La Fiscalía Centro Norte indaga la presunta responsabilidad del conductor en los hechos ocurridos a eso de las 8.00 horas de este jueves en el tramo de General Velásquez de la Autopista Central hacia el sur, a la altura del kilómetro 8,4, en el sector de Camino Lo Ruiz.

“La hipótesis de la Fiscalía es un cuasi delito de homicidio y de lesiones graves”, explicó la persecutora jefa de la Fiscalía de Flagrancia Centro Norte, Macarena Cañas.

Cañas precisó que “de acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco que pierde el control del vehículo, probablemente a acceso a velocidad y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor y se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado de petróleo que portaba en su interior”.

La fiscal explicó que puso especial énfasis en la identificación de las víctimas y en el contacto directo con sus familias.

“Si bien se busca establecer la responsabilidad penal personal de una persona, que en este caso está fallecida, probablemente el responsable, cual es el chofer de este camión, de la empresa Gasco, también está fallecido, Razón por la cual tenemos que identificar además eventuales responsabilidades de terceros”, precisó.

La Fiscalía Centro Norte abrió de oficio la indagatoria.

Son cuatro los fallecidos confirmados y más de una decena de heridos.