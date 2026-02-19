Fiscalía Centro Norte inicia investigación para indagar origen de fatal explosión en Renca

Los equipos de emergencia que han concurrido al combate de la fatal explosión y sus consecuencias en la comuna de Renca se mantienen desplegados para controlar la situación.

Pero en paralelo al despliegue por la emergencia, los equipos especializados del Ministerio Público también se desplegaron para comenzar las primeras diligencias para establecer el origen y las razones de la explosión que hasta el momento acumula cuatro fallecidos y cinco personas en riesgo vital.

Desde temprano en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte activaron sus procedimientos y el monitoreo de la situación. Por eso la fiscal Macarena Cañas, jefa de la Fiscalía de Flagrancia de esa jurisdicción, abrió de oficio una indagatoria.

Junto con ello, pasadas las 9 de la mañana, se constituyó en el lugar para iniciar las pesquisas y recorrer la zona.

Según pudo recabar este medio, Cañas instruyó pericias técnicas a Carabineros, específicamente a efectivos del OS9, Labocar y a la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT).