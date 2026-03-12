SUSCRÍBETE
    Nacional

    Expresidente Frei sostiene que Piñera “tiene que ser parte del legado de todos los presidentes de Chile”

    El exmandatario resaltó la trayectoria de Sebastián Piñera antes del lanzamiento de la cátedra en su honor de la UDD.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    Eduardo Frei. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    A minutos del lanzamiento de la cátedra Presidente Sebastián Piñera, en la Universidad del Desarrollo, el expresidemte Eduardo Frei Ruiz-Tagle elogió la trayectoria de uno de sus sucesores en el cargo y respondió si José Antonio Kast dará continuidad a ese legado.

    El legado de Piñera es un legado nacional, como todos los presidentes tienen su legado. Él fue dos veces presidente", dijo requerido por los medios a su llegada.

    Luego, relató que tuvieron varias etapas en común: “Fuimos compañeros en el Senado desde el año 90, lo acompañé en muchas giras al Asia, así que tenemos una larga historia de amistad. Su padre era íntimo amigo de mi padre, así que tenemos una historia familiar también”.

    Al ser consultado por si el Presidente Kast respetará parte de ese legado y si lo hará parte de su propio gobierno, aseveró: “Sí. Evidentemente. El presidente tiene que ser parte del legado de todos los presidentes de Chile”.

    De momento, no está contemplado que Frei intervenga durante el lanzamiento de la cátedra. Sí lo hizo la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. “El presidente Piñera se convirtió en un mentor, realmente un campeón de la causa venezolana. No pasaba un momento que dejara de llamarme, de escribirnos, de alentarnos”, destacó en su discurso.

    En alusión a la muerte del exmandatario dijo: “No solo yo perdí un amigo, sino Venezuela perdió un aliado fundamental y el mundo un líder que ha dejado un legado y una huella más allá de estas fronteras. Pero sé que parte de su legado es haber transmitido a estos grandes líderes, sus colaboradores y quienes toman el relevo, la responsabilidad profunda de un continente democrático y libre, el afecto, el cariño y el apoyo a la causa venezolana .Y quiero decirles que nada anhelamos más que ver a nuestros migrantes volver a una Venezuela que los acoja y los proteja”.

