Expresidente Sebastián Piñera acusa al gobierno de Boric de darle una “muerte lenta” a los Liceos Bicentenario

El expresidente Sebastián Piñera fue uno de los oradores principales del evento que la Compañía Sud Americana de Vapores realizó este viernes por el Día del Comercio Global, bajo el lema “Volver a Crecer”, convocando a autoridades, empresarios y ejecutivos en el Hotel W, en Las Condes.

En ese marco, el exmandatario cuestionó a la administración de Gabriel Boric por la ejecución presupuestaria del programa de Liceos Bicentenario que él impulsó en su primer gobierno.

“Lamentablemente este gobierno ha querido matar a los Liceos Bicentenario. Lo anunció el año pasado que se acababan los recursos. Los repusieron por una presión, pero ahora, el año 2023, menos del 11% del presupuesto de los Liceos Bicentenarios se ha ejecutado. Lo cual en el fondo es una muerte lenta, pero puede ser igualmente una muerte”, afirmó el expresidente.

En octubre del año pasado se estableció una reducción de 33% en los recursos destinados a los 320 liceos bicentenario que se encuentran en funcionamiento, desde $7.709 millones el año pasado hasta $5.167 millones en 2023. El protocolo de acuerdo del Presupuesto 2023 suscrito entre el Congreso y el gobierno dispuso que el programa debía mantenerse y el Mineduc abrió una convocatoria para sumar 80 recintos.

Piñera explicó que esos establecimientos se acercan en sus resultados académicos a los colegios particulares pagados y “superaron largamente” a los liceos municipales y a los particulares subvencionados.

“No hay más recursos, lo que hay es una actitud distinta. No hay bombas molotov, no hay overoles blancos, no hay violencia. Hay respeto, hay disciplina y hay ganas y compromiso con la educación”, enfatizó.