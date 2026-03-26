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    FACH instruye retiro temporal de funcionario que apostó en casinos pese a prohibición legal

    La institución señaló que continúa realizando los sumarios correspondientes para determinar las responsabilidades de sus dos funcionarios que transaron apuestas por $1.040 millones.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial.

    La Fuerza Aérea de Chile (FACH) informó este miércoles que dispuso el retiro temporal de uno de sus funcionarios, luego de que fuera detectado realizando apuestas en casinos, pese a la prohibición legal que rige para quienes administran fondos públicos.

    La medida se adoptó tras la instrucción del Ministerio de Defensa, que solicitó a la institución informar las acciones y eventuales sanciones en contra del personal involucrado, luego de un informe de la Contraloría que detectó que hasta 910 funcionarios con restricciones legales participaron en apuestas.

    De acuerdo con los antecedentes, entre los mayores montos jugados figuran dos funcionarios de la FACH, quienes habrían transado apuestas por $1.040 millones. En segundo lugar aparecen 10 personas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con apuestas por $622 millones.

    En ese contexto, la FACH comunicó el inicio de sumarios administrativos “destinados a esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a la normativa vigente”.

    En paralelo, la institución resolvió el apartamiento temporal de uno de los funcionarios involucrados, en virtud de lo establecido en el artículo 251 del DFL N°1, que regula el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

    Dicha normativa contempla el retiro temporal por “necesidades del servicio”, lo que puede aplicarse, entre otros casos, ante la eventual comisión de faltas graves a la disciplina, condenas judiciales o situaciones que afecten el normal funcionamiento institucional.

    “Respecto de los demás antecedentes y personal involucrado, los procedimientos continúan su tramitación con estricto apego al debido proceso que establece la normativa vigente”, señaló la institución.

    Asimismo, la FACH recalcó que mantiene “plena disposición a colaborar con las autoridades competentes, actuando con seriedad, transparencia y oportunidad, resguardando la fe pública, la confianza de la ciudadanía y el prestigio institucional”.

    Más sobre:FACHContraloríaApuestasCasinosRetiro temporal

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