Fallece Iván Núñez Prieto, figura emblemática de la transformación del sistema escolar en Chile

La figura emblemática de la transformación del sistema escolar en Chile, Iván Núñez, falleció el sábado 13 de septiembre a los 92 años.

La noticia fue dada a conocer por el secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro Kemp, quien transmitió sus condolencias a la familia y destacó el inmenso aporte de Núñez al sistema de educación chileno.

Núñez nació en Santiago el 27 de diciembre de 1932, y fue un estudiante de la educación pública. Completó su enseñanza básica en Liceo Experimental Manuel de Salas y luego egresó como profesor de Historia y Geografía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.

Dedicó parte de su vida a realizar clases en colegios. Y en 1970, bajo el gobierno de Salvador Allende, asumió como Superintendente de Educación Pública, donde estuvo a cargo de contribuir a la reforma curricular que combinaba la educación general y la formación para el trabajo.

Su vida siempre estuvo ligada a la educación y a las mejores al sistema chileno. Entre 1981 y 1987 se desempeñó como director del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE).

Debido a su larga trayectoria en el área educativa fue asesor de varios ministerio de Educación, así como también una figura clave en el Congreso para consultar sobre las iniciativas legislativas en el marco educacional.

En 2015, cuando recibió el Premio Nacional de Educación, reafirmó su compromiso con la educación pública.

En ese entonces, manifestó: “Me permite restablecer relaciones con gente con quienes he compartido por muchos años, que buscan felicitarme y establecer de nuevo lazos, eso es muy gratificante y también demandante. Mucha entrevista, mucha invitación a eventos. Además, si el premio es otorgado por el Estado chileno y el Ministerio de Educación en particular, creo que tengo que responder con mayor servicio público“.