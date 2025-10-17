Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, entregó detalles por el helicóptero MH-60M Black- Hawk que estaba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur y fue encontrado este viernes.

La secretaria de Estado está en Puerto Varas, donde sostenía un encuentro con personal del Regimiento N°12 “Sangra”. “Hoy día aún a través de otro helicóptero avistaron el helicóptero que habría estado con algún grado de siniestro porque las personas se encontraban contusas, tres de ellas, y una persona fallecida (...) el capitán Hidalgo, que falleció”, comentó Delpiano.

“A él van a tener que volver a buscarlo, retiraron a los heridos, los heridos están siendo trasladados al hospital institucional en Santiago en un avión Hércules”, señaló.

Añadiendo que "Los heridos están siendo evacuados a Santiago, ya llegaron a Villa O’Higgins, en Villa O’Higgins están, y ahí está, hay familiares, hay amigos, hay que pensar que la Fuerza Aérea estaba haciendo un operativo solidario también en Villa O’Higgins, y por lo tanto no era un helicóptero que estuviese solo".

Asimismo, la secretaria de Estado explicó que “ayer salieron dos helicópteros, uno volvió y ahí se enteraron del que el segundo no había aparecido, y hoy día a las cinco de la mañana se retomó la búsqueda, afortunadamente se encontró el helicóptero que estaba perdido, y se instruyó un sumario tanto administrativo interno como la Fiscalía también instruyó un sumario para ver cuáles son las razones de este accidente”.

Respecto de los lesionados, la ministra Delpiano mencionó que “lo único que sé es que van a ser trasladados a Santiago, pero aparentemente están contusos, esa fue la palabra que usó el general, están contusos, estaba él en ese momento más ocupado, espero hablar más ratito con él, con mayores detalles”.

“Por el momento lo que puedo decirle es que hay tres de los cuatro ocupantes del helicóptero que están con vida, que tuvieron algún tipo de problema traumático y que están siendo trasladados a Santiago al hospital”, agregó.

Cabe señalar que la FACH indicó que se perdió contacto con la aeronave este jueves 16 de octubre luego de que despegó desde el aeródromo de Villa O’Higgins con destino a Campos de Hielo Sur, llevando a bordo cuatro tripulantes.