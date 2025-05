Falleció José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay a los 89 años

El expresidente de Uruguay, José “Pepé” Mujica falleció este 13 de mayo 2025 debido al delicado estado de salud que mantenía por su cáncer al esófago.

Yamandú Orsi, actual Mandatario uruguayo, dio cuenta del hecho en sus redes sociales. “Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”, escribió.

Fue en abril del año pasado, que el exmandatario había anunciado que le detectaron un tumor en el esófago. Desde ahí que se ha sometió a numerosas intervenciones médicas.

Sin embargo, el 9 de enero de 2025, que Mujica comunicó al semanario uruguayo Búsqueda que el cáncer se estaba expandiendo por su cuerpo y que frente a eso, había decidido no someterse a más tratamientos.

“Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, contó aquella vez.

En esa misma oportunidad solicitó que lo dejaran tranquilo, y que no le pidieran más entrevistas. De ahí que el expresidente no dio más declaraciones, hasta la visita del mandamás de Chile, Gabriel Boric.

Foto: Cristóbal Fuentes

Ese día, Boric y Mujica hablaron con los medios luego de plantar un olivo en el patio de la chacra del expresidente uruguayo. El primero en dar declaraciones fue justamente Mujica, quien señaló: “Nos decimos que somos de izquierda, pero no somos de izquierda ni de derecha, somos humanistas. Pensamos en lo que le conviene al futuro de la humanidad, y nos vamos a morir soñando con eso”.

Además, aprovechó de dedicarle un par de palabras a Boric. “Yo le agradezco a este muchacho que tiene muchos años para amargarse, para sentir derrota, pero vivir con causa, pensando que los humanos pueden contribuir a construir una sociedad un poco mejor que aquella en la que hemos nacido”, señaló mientras abrazaba a la máxima autoridad de Chile.

Trayectoria política y su legado

“Pepe” Mujica fue uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) durante la década de los 60, esta actividad política lo llevó a ser perseguido y encarcelado. En 1985, cuando retornó la democracia a Uruguay, quedó en libertad gracias a una amnistía.

Más tarde, en compañía de otros sectores de izquierda e independientes, creó el Movimiento de Participación Popular (MPP) dentro del Frente Amplio (FA).

Posterior a ello, fue escogido como diputado entre 1995 y 2000, y luego como senador entre 2000 y 2010. Además, durante la primera administración del Presidente Tabaré Vázquez, fue designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Ya en 2009 ganó las elecciones presidenciales, asumiendo el cargo por el período 2010-2015. Luego, volvió a ganar las elecciones al Senado para los períodos 2015-2020 y 2020-2025. Sin embargo, Mujica decidió renunciar a la política por su edad y la pandemia de covid-19.