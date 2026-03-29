Familia de asistente herida en ataque en colegio de Calama informa que permanece en riesgo vital

La familia de Haydée Moya, asistente de la educación que resultó gravemente herida en el ataque ocurrido al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, informó que la mujer continúa en estado crítico y en riesgo vital, internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Cobre.

A través de un comunicado, detallaron que la trabajadora acudió con normalidad a su jornada laboral el viernes 27 de marzo y que, tras los hechos de violencia registrados durante la mañana, fue trasladada de urgencia al recinto asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, presenta compromiso en diversos órganos, por lo que su evolución sigue siendo incierta.

“Al día de hoy, se encuentra en riesgo vital y bajo cuidados intensivos, siendo las próximas 48 horas cruciales para su evolución”, señalaron, junto con agradecer las muestras de apoyo recibidas y hacer un llamado a continuar con las cadenas de oración.

La familia destacó además la vocación de la funcionaria, asegurando que su actuar estuvo guiado por su compromiso con el cuidado y protección de los estudiantes. Asimismo, pidieron respeto y prudencia a los medios de comunicación, solicitando evitar prácticas invasivas en medio del complejo momento que atraviesan.

Familia de asistente herida en ataque en colegio de Calama informa que permanece en riesgo vital

Antecedentes del ataque

El caso se enmarca en el ataque registrado en el establecimiento educacional, donde un estudiante de 18 años, identificado como Hernán Meneses, dio muerte a la inspectora María Victoria Reyes tras un violento incidente. En el hecho también resultaron heridas otras personas que intentaron detener al agresor.

Durante esta jornada, autoridades de Gobierno se trasladaron hasta Calama para abordar la situación. Tras una reunión en la Delegación Presidencial de El Loa, la ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció la suspensión de clases en el establecimiento y un retorno gradual, además de apoyo psicológico para funcionarios.

Por su parte, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, señaló que se adoptarán medidas para evitar que hechos de este tipo se repitan, enfatizando la necesidad de respuestas rápidas y efectivas en materia de seguridad escolar.

En tanto, el imputado será formalizado por los delitos de homicidio consumado y frustrado, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.