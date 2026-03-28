Velan a inspectora asesinada en liceo de Calama: familia acusa aumento de violencia escolar

Este sábado se realiza el velorio de María Victoria Reyes (59), la inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta que falleció tras un violento ataque ocurrido al interior del recinto educacional en Calama.

Parte de la ceremonia fúnebre se llevará a cabo en el mismo establecimiento donde trabajaba, instancia en la que se espera la asistencia de integrantes de la comunidad educativa.

Contexto del ataque

El hecho se registró durante la mañana del viernes, cuando un estudiante de 18 años atacó con un arma blanca a funcionarios y alumnos del liceo .

Producto de la agresión, la inspectora murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas, mientras que otros afectados —entre ellos tres estudiantes menores de 15 años— resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales.

El presunto autor fue detenido por Carabineros y posteriormente derivado a un recinto de salud para constatación de lesiones.

Al respecto, el tribunal determinó ampliar su detención hasta el próximo martes, mientras avanzan las diligencias investigativas lideradas por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

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Declaraciones de la familia

En medio del dolor, la familia de la víctima entregó declaraciones marcadas por la conmoción. Su hija, Carolina Collado Reyes, destacó la vocación de servicio de su madre. “Era una mujer muy buena, de un corazón muy noble, quería mucho a sus niños, disfrutaba mucho su trabajo”, señaló.

Asimismo, advirtió sobre cambios en el ambiente escolar que, según relató, su madre ya había percibido. “Ella mencionaba que el colegio se había vuelto un poco más peligroso. Se veía en los jóvenes una conducta distinta, más agresiva”, afirmó.

Por su parte, la hermana de la inspectora, Catalina Reyes, exigió justicia. “Todos esperamos que se haga justicia y que la persona que ocasionó este asesinato pague y reciba todas las penas. Mi hermana no se merecía esto”, sostuvo.

Tras el ataque, el establecimiento suspendió sus clases y procedió a la evacuación total de estudiantes, docentes y personal administrativo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.