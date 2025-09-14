Feid provoca aglomeraciones tras sorpresiva convocatoria en Providencia: municipio descarta autorización
El artista colombiano sorprendió a sus fans haciendo un llamado en redes sociales.
Este domingo, el cantante colombiano Feid, conocido artísticamente como Ferxxo, lanzó una inesperada convocatoria a sus seguidores.
En sus redes sociales, el artista convocó a una Coffee Party este domingo a las 11.30 horas en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.
El show se realizó en Kafera Holley, ubicado en General Holley 2277.
En redes sociales, el artista conocido por las canciones LUNA, Classy 101 y Yandel 150, publicó: “Hey ‘mor’, 11:30 de la mañana nos vemos en Kaffera Holley, Región Metropolitana, Chile. Vamos a tomar café, vamos a escuchar temas infravalorados del Ferxxo, vamos a pasar una chimba hoy ‘mor’. Los quiero como un hijo de p… y no estoy borracho”.
Requeridos por La Tercera, desde la Municipalidad de Providencia informaron que la instancia no contó con un permiso oficial.
Cabe destacar que Feid también realizó la misma sorpresa en Argentina.
Durante los primero días de septiembre, el artista visitó el barrio La Boca, donde también generó aglomeraciones.
