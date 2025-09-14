Feid provoca aglomeraciones tras sorpresiva convocatoria en Providencia: municipio descarta autorización

Este domingo, el cantante colombiano Feid, conocido artísticamente como Ferxxo, lanzó una inesperada convocatoria a sus seguidores.

En sus redes sociales, el artista convocó a una Coffee Party este domingo a las 11.30 horas en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

El show se realizó en Kafera Holley, ubicado en General Holley 2277.

Llegó Feid a su coffee party en Chile 🇨🇱 💚 ☕️



Y con el hoodie de INTER SHIBUYA 🫠 pic.twitter.com/R6up9PIWqf — Feid_society🐉 (@feidsociety) September 14, 2025

En redes sociales, el artista conocido por las canciones LUNA, Classy 101 y Yandel 150, publicó: “Hey ‘mor’, 11:30 de la mañana nos vemos en Kaffera Holley, Región Metropolitana, Chile. Vamos a tomar café, vamos a escuchar temas infravalorados del Ferxxo, vamos a pasar una chimba hoy ‘mor’. Los quiero como un hijo de p… y no estoy borracho”.

Requeridos por La Tercera, desde la Municipalidad de Providencia informaron que la instancia no contó con un permiso oficial .

Cabe destacar que Feid también realizó la misma sorpresa en Argentina.

Durante los primero días de septiembre, el artista visitó el barrio La Boca, donde también generó aglomeraciones.