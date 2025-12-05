Felipe Alessandri y caos en desalojo del Cerro 18: “Frente a la violencia el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza”

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), hace un balance positivo a pesar del caótico desalojo de de esta semana de 30 familias en el Cerro 18 de esa comuna, que terminó con hechos de violencia, tres detenidos y un carabinero lesionado.

El jefe comunal recalca que el uso de la fuerza es necesario cuando la respuesta frente al desalojo fue de ataques de los pobladores.

Hubo incidentes durante el desalojo. ¿Cuál es su balance?

El balance es positivo. Fue un desalojo súper profesional que fija protocolos que se pueden replicar no solo en nuestra comuna, sino que en el país completo. Tuvimos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a Techo, que bastante obstruyó, la Defensoría de la Niñez, a la Delegación Presidencial. Yo tenía la obligación legal de hacerlo, no era voluntad, porque informes técnicos señalaban que el campamento estaba emplazado en una quebrada donde hay riesgo de alud, de aluvión, de incendio. Frente a eso los alcaldes no solo tenemos que estar inaugurando, cortando cintas, sino también tomar decisiones que a veces son complejas.

¿Seguirá desalojando?

Vamos a seguir -ya lo notifiqué el primer semestre- el próximo año. Las otras 100 familias que van quedando van a tener que salir de ahí. Estos últimos dos años fueron superlluviosos. Pero de repente hay una temperaturas más altas y vienen los barros para abajo, como ocurrió en La Florida. Hubiera muerto todo y el titular hubiera sido ‘la inacción de Alessandri generó fallecidos’, y ahí yo respondo penalmente. Frente a eso y con los informes técnicos, actuamos. Muchos salieron voluntariamente, pero hubo un grupo menor que no quiso y que pusieron resistencia apoyados por un grupo externo, y tengo evidencia de esto.

¿A qué se refiere?

Llegaron en la noche. Nos vaciaron unas piscinas forestales que tenemos para combatir los incendios. La vandalizaron la noche anterior y llegó gente de afuera con bombas molotov. Tenemos las imágenes con drones. Aquí hubo apoyo externo, querían que no resultara.

Pero también fue un desalojo violento. ¿Cuál es la autocrítica?

La autocrítica es todo lo contrario. Siempre todo proceso es mejorable, pero aquí hubo un acompañamiento a las familias. Los catastramos a todos. Y esta municipalidad, única en Chile, tiene un subsidio y apoyo en los arriendos de $347 mil. Hay un bodegaje de las cosas, nos preocupamos de las mascotas, siguiendo los criterios de la Contraloría. Si quieren les pagamos la mudanza. Hay gente que no tiene red y los trasladamos a nuestro albergue. Les comunicamos, con aviso en prensa, que los íbamos a desalojar. Que tenían hasta el 30 de noviembre, si no el estado de derecho tenía que actuar.

Desalojo toma Cerro 18.

¿Y respecto de la violencia?

Fue violento porque respondieron algunos pocos con violencia y frente a eso el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, y tiene que responder de acuerdo a lo que está recibiendo. Hubo lanzamiento de elementos contundentes, bombas molotov y ahí se actuó muy bien.

¿Por qué no se pudo llegar a una solución previa al desalojo? La toma lleva cuatro años.

Por la resistencia de algunos de no querer salir, pensando que siempre iban a poder seguir alargando su estadía ahí y también asesorados por organismos como Techo, que les va dando una falsa esperanza. Tuve reunión con Techo ayer. Me dijeron: “No podemos normalizar los desalojos”. Perdón, les digo yo, aquí el derecho a propiedad y en este caso la vida de las personas está primero. Si yo no procedía a desalojarlos, ¿cuál es la señal?

¿Como lo que ocurre con la megatoma en San Antonio?

Exactamente, una medida que va justo en la línea contraria. Aquí nos vamos a ir en puras mesas de trabajo y en reuniones y no va a pasar nunca nada. Les dimos los plazos suficientes para que pudieran salir y también el apoyo para el subsidio de arriendo, con los mudanzas. La señal es clara para los que siguen ocupando los otros cuadrantes.

Desalojo toma Cerro 18.

Se critica que esto se hizo justo previo a Navidad y Año Nuevo.

Nunca hay una fecha correcta. O que el 18 de septiembre, o que el frío del invierno, o que en marzo parten las clases. Yo prefería actuar, quedan tres semanas para la Navidad, así que hay plazo y se hizo un catastro. Hay casos puntuales en otros desalojos de personas que tienen otra vivienda y la tienen arrendada. Había una cuota menor de migrantes en situación irregular y también un porcentaje menor de personas que según la policía hacían al microtráfico. Pero además hay otra cosa: el vecino que ha hecho las cosas bien, que logró su casa, son los que más aplaudían. Además ligado al microtráfico, de repente hay conductas de fiestas permanentes.

¿Y qué solución habrá para los desalojados?

Se ponen a la fila como todos, pero tienen el beneficio de este subsidio de arriendo por hasta 2 años, que se le paga directo al arrendador. Y es un apoyo en el arriendo, cuando a mí con bastante soltura me decían “es que no me alcanza”. Pero si este es un apoyo. Usted cometió una ilegalidad y ahora quiere que nosotros le encontremos una solución habitacional saltándose la fila. No, aquí en la comuna de Lo Barnechea hay una sola fila.