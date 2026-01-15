Fiebre amarilla y sarampión: las alertas sanitarias que marcan los viajes en vacaciones de verano

En pleno enero, las vacaciones ya son un hecho para miles de chilenos. Muchos de ellos aprovechan sus días libres para salir del país a destinos como Colombia o Brasil. Frente a esos destinos los especialistas de salud llaman a tener cuidado con la fiebre amarilla, habitualmente presente en zonas con humedad y especialmente porque puede ser letal.

De hecho, es definida como una enfermedad viral grave que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor muscular y dolor de cabeza, pudiendo avanzar a cuadros más severos con ictericia (color amarillento en piel y ojos), hemorragias e incluso falla orgánica.

La preocupación de los expertos no solo está en la presencia del mosquito, sino que también en el alza de cuadros, incluso muertes. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los casos detectados en la región durante 2025 se cuadruplicaron en comparación con el año anterior. Si durante todo 2024 se registraron 61 personas con esta enfermedad, solo hasta mayo del año pasado ya se contabilizan 235 contagios en la zona.

En cuanto a los fallecidos, estos aumentaron por sobre un 250%, pasando de 30 decesos durante 2024 a 96 muertes hasta mayo de 2025, con una letalidad cercana al 40%. Eso es lo que preocupa sobremanera actualmente. Por esta razón, el organismo emitió una alerta epidemiológica.

Javier Bolaño, jefe técnico de la UPC Médica de la Clínica Indisa, advierte que “esta es una enfermedad grave. Además, hay brotes periódicos que pueden transformarse en un problema importante de salud pública si se sale de las manos”.

Asimismo, el especialista afirma que quienes viajen a las zonas donde está el mosquito -Brasil, Colombia, Perú o países de África- deben tomar varias medidas como usar repelente, ropa protectora y mosquiteros o toldos para dormir.

María Luz Endeiza, jefa del vacunatorio y del programa Asesoría del Viajero de la Clínica U. de Los Andes, señala que “ la fiebre amarilla es una enfermedad prevenible por vacunación. Se requiere de una sola dosis de vacuna para estar protegido. Pese a ello, la mayoría de los casos reportados en 2025 corresponden a personas no vacunadas”.

De hecho, la especialista asegura que esta “es nuestra época de oro, porque es la vacuna que más se administra. De verdad nos aumenta mucho la demanda, es bien estacional, es bien de viajero. En pleno invierno inmunizamos 10 o 20 personas al mes y ahora son 150 o 200″.

Sarampión

La fiebre amarilla no es el único riesgo sanitario del que alertan los especialistas y las autoridades al viajar. Y es que desde inicios de 2025 que hay un brote importante de sarampión en el hemisferio norte y en Chile ya aterrizó un caso importado.

El Minsal confirmó que se trata de una persona adulta, con antecedentes recientes de viaje por Europa, así como por Sudamérica y que no tenía la vacuna contra el sarampión-rubéola en el país.

La vacuna juega un rol clave. De hecho, Chile, que incorpora esta inmunización en su calendario nacional, mantiene la condición de “eliminación del sarampión”, otorgada por la Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Antes de este caso, el último contagio importado registrado en el país había ocurrido en 2023.

En ese contexto, la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Ester Aylwin, detalla que dentro de las medidas que tomaron también “ estamos reforzando la vacunación para viajeros. La idea es que todas las personas que salgan del país se programen para inocularse al menos 15 días antes de partir, con el objetivo que todos los lactantes mayores de seis meses sean inoculados con una dosis y además este cohorte entre los años 71 y 81 que no puedan acreditar su esquema completo y así pueden recibir su refuerzo”.

En Chile el esquema de vacunación considera la administración de dosis de vacuna contra el sarampión, rubéola y parotiditis. La primera dosis es a los 12 meses de vida, y la segunda, a los 36. Además, también se está llamando a vacunar a los adultos nacidos entre 1971-1981.