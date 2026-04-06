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    Fin de semana largo deja 12 personas fallecidas y más de 421 accidentes a nivel nacional

    Carabineros además informó se cursaron más de 3.900 infracciones y 203 personas fueron detenidas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

    Durante la mañana de este lunes, Carabineros entregó un balance final por el fin de semana largo de Semana Santa, informando que se registraron un total de 12 personas fallecidas a nivel nacional.

    Según detallaron las autoridades, la cifra corresponde a cinco víctimas más que en la misma festividad de 2025, mientras que cerca del 70% de los fallecidos eran peatones.

    De acuerdo a lo informado por el Jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, durante el periodo se registraron 421 siniestros viales, con 312 personas lesionadas de diversa consideración.

    En la ocasión, el funcionario policial además informó que se cursaron más de 3.900 infracciones, de las cuales 2.600 corresponden a exceso de velocidad, 1.000 por no uso del cinturón de seguridad y 300 por no uso de sistema de retención infantil.

    De igual forma se detuvo a 203 personas, 157 por conducción bajo los efectos del alcohol, 40 por conducción bajo los efectos de drogas y seis por conducción temeraria.

    “Estuvimos presentes controlando y fiscalizando activamente en diferentes rutas a lo largo del país. Esto nos permitió controlar y fiscalizar más de 76.000 vehículos a nivel nacional. A raíz de esta acción de fiscalización, logramos practicar más de 17.800 exámenes a los conductores en diferentes partes del país, logrando un total de 203 detenidos a nivel nacional”, detalló el funcionario policial.

    Respecto a los vehículos que salieron de la Región Metropolitana, el carabinero sostuvo que en total 416 mil vehículos salieron de la capital, un 8% menos de la cifra proyectada.

    Finalmente, según expresó “hoy en Chile tenemos alrededor de 400 personas fallecidas en lo que va en el periodo del año 2026, hoy en día en Chile están falleciendo en promedio 4 personas diarias por siniestros viales".

    Respecto a los fallecidos el Director Ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, expresó que “del total de fallecidos tenemos ocho peatones, lo que indica que probablemente tenemos que reforzar este sentido de impunidad que existe con respecto a los peatones”.

    “Desplegamos a los equipos en toda la zona, logramos de alguna manera contener la siniestralidad vial asociada a los vehículos, pero lamentablemente con los peatones nos queda una tarea por delante”, agregó.

    Más sobre:PolicialFin de semana LargoCarabinerosSemana Santa

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