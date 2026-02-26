SUSCRÍBETE
    Nacional

    Fiscal confirma órdenes de detención contra reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago y apunta a "debilidades del sistema"

    El fiscal Marcos Pastén además sostuvo que la hipótesis que se maneja es que alguien les habría facilitado las ropas utilizadas para el escape.

     
    Foto: Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

    Durante la mañana de este jueves el Fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, confirmó que se ha emitido órdenes de detención contra los dos reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago durante la jornada del miércoles.

    “Habiéndose confirmado aquello, cerca de la 1:30 de la mañana, inmediatamente se constituyó la Fiscalía de Flagrancia de la Fiscalía Occidente, en este recinto penitenciario, y se obtuvieron las correspondientes órdenes de detención en contra de las personas que se encuentran evadidas”, detalló el fiscal, apuntando que se están realizando las diligencias necesarias para dar con su paradero.

    Según explicó en la ocasión, “esta fuga, esta evasión, se produce alrededor de las doce del día, comienza la dinámica, y alrededor de las doce con trece, catorce minutos, ellos ya están fuera del establecimiento”.

    Respecto a la vestimenta que habrían utilizado los sujetos para lograr su cometido, el fiscal sostuvo que la hipótesis que se maneja es que alguien se las habría facilitado.

    En la misma línea, apuntó que no se puede confirmar si se tratan ropas verdaderas o similares a las de Gendarmería.

    Por su parte, el subprefecto Cristián Sepúlveda, jefe de la Brigada Contra el Crimen Organizado (BRICO), detalló que “no se descarta ninguna línea de investigación, es decir, se están barajando mucha hipótesis” y añadiendo que se está “desplegando equipos en toda la región, al menos Metropolitana, para establecer en primer término el hecho y en particular también lograr la ubicación y paradero de estos sujetos”.

    Fiscal apunta a “debilidades del sistema”

    Sobre la fuga y los últimos casos de personas que han sido liberadas por error, el fiscal apuntó que “nos parece que es preocupante. Evidentemente, son debilidades del sistema”, añadiendo que “el sistema, en algunos aspectos, se aparenta feble”.

    “En un contexto de criminalidad organizada como en el que nos encontramos, nos atrevemos a decir que es una situación que requiere, digamos, una visualización y una intervención urgente”, agregó el fiscal enfatizando que “no nos corresponde a nosotros, como Ministerio Público, decir cuáles tienen que ser esas intervenciones y cuáles son las medidas que se tienen que adoptar”.

    Finalmente apuntó que “en concreto, la situación es preocupante, grave, y, por lo tanto, amerita, digamos, el mayor de los cuidados por parte de las autoridades pertinentes”.

