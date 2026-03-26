Fiscal Garrido valora condena a hermanos Antihuen: “La agresión a funcionarios de Carabineros no puede quedar impune”

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, valoró las condenas contra los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen por su responsabilidad como autores del homicidio de tres carabineros ocurrido en Cañete en abril de 2024.

El persecutor resaltó el trabajo “sigiloso” y “dedicado” de la Fiscalía del Biobío y La Araucanía, Carabineros y órganos colaboradores como el Servicio Médico Legal, para lograr una sentencia.

“Este trabajo que se ha reconocido con esta sentencia condenatoria, en términos bastante contundentes, con la exposición de penas que son altísimas, dada la gravedad de los hechos, demuestra que la agresión a los funcionarios de Carabineros no puede quedar impune y todos los órganos del Estado tienen que colaborar para devolver a la sociedad y a la comunidad esta sensación de seguridad”, recalcó.

Garrido explicó que las condenas no solo están relacionadas con el homicidio de los funcionarios de Carabineros por los que se impusieron penas de presidio perpetuo calificado a los hermanos, sino que también “en relación con otros delitos asociados a esta misma acción o a otros que se habían cometido con anterioridad, como el robo con intimidación, robos con violencia, porte de armas de fuego, también daños y atentados contra la autoridad”.

“La sumatoria de las penas es muy importante, insisto, no solo hay penas de presidio perpetuo calificado para tres de los autores, para el cuarto participante hay penas que superan los 20 años de privación de libertad, todas por supuesto son penas de cumplimiento efectivo”, resaltó.

Garrido, sin embargo fue cauto y anticipó una eventual apelación.

“Consideramos que esta sentencia además satisface las pretensiones de la Fiscalía y hoy día tenemos que prepararnos para una nueva etapa porque es evidente que las defensas van a recurrir frente a esta decisión, pero creemos que los argumentos de derecho y los argumentos que nos dan además la evidencia reunida nos permitirá sostener que este proceso se ha tramitado conforme a las reglas que establece nuestra Constitución y las leyes, y que se ha hecho en el momento en que se ha hecho este proceso, para, en definitiva, ratificar ante tribunales superiores esta sentencia", aseguró.