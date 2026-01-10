Fiscal Mario Carrera competirá por la Centro Norte: “No creo que nadie en Arica piense que estoy abandonando un proyecto”

Mario Carrera (50) lleva más de 20 años en el Ministerio Público. Y aunque es oriundo de Arica, sus primeros pasos en la institución los dio en Santiago, como ayudante de fiscal de la Fiscalía Local de La Florida.

Los últimos cinco años ha ido ganando protagonismo por los resultados obtenidos como fiscal regional de Arica, consiguiendo -por ejemplo- las primeras condenas en contra del Tren de Aragua en Chile. Además, es el titular de las indagaciones por la muerte del conscripto Franco Vargas y también de la que se lleva adelante en contra del exfiscal Manuel Guerra.

La semana de Carrera se cerró siendo condecorado con la medalla rectoral de la Universidad de Tarapacá, pero, además, con su decisión de postular para ser el sucesor del fiscal regional Xavier Armendáriz en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Carrera sabe que el cambio implica pasar de una jurisdicción de menor personal a una mucho más grande y en el centro del poder, pero dice que la experiencia adquirida en el norte -tanto en gestión como en persecución de delitos complejos y de droga- son una buena base para el desafío.

Foto: Gustavo Pineda. Gustavo Pineda

¿Qué motiva su decisión de competir?

Profesionalmente he realizado mi carrera en dos lugares. Diez años en la Región de Arica y Parinacota y 10 años en la Región Metropolitana. Por lo tanto, para mí la RM no es una región ajena. Son los lugares en donde me he desempeñado y por los cuales tengo especial cariño, especial preocupación y en los cuales me interesa desarrollarme.

¿Por qué en este momento?

Hasta hace cinco años la Fiscalía de Arica tenía muy poca incidencia en el Ministerio Público respecto de las demás fiscalías. Pero eso ha cambiado. Hoy incluso personal de la Fiscalía asesora a otras regiones y participa en casos importantes. Pero no solamente hemos conseguido buenos resultados en las investigaciones, sino que también en cuanto a metodología y profundidad. Y en el marco de esa experiencia es que más de alguna persona, efectivamente, me ha preguntado por qué no venir a la Metropolitana a tratar de plasmar aquello.

Ha tenido buenos resultados, pero lo lógico sería terminar el periodo en Arica. ¿Por qué dejar el periodo a la mitad, aún le quedan tres años?

Si hablamos de cerrar ciclos, creo que el trabajo que se ha hecho hasta la fecha es un ciclo en sí mismo. Hoy se están administrando los buenos resultados que se han tenido. Desde ese punto de vista, a mí me tiene muy tranquilo. No creo que nadie en la región diga o piense que estoy abandonando un proyecto, porque ese proyecto hoy día ya tiene los frutos que esperábamos al momento de asumir. No creo que haya un ciclo inconcluso.

Los funcionarios critican esto que han llamado la sillita musical.

Es una inquietud válida, pero pensar que la Fiscalía Centro Norte, con la envergadura que tiene, no implicaría un crecimiento profesional respecto de una región como la de Arica, sería una equivocación. Además, desde lo institucional me parece que también es una oportunidad muy potente para demostrar cómo es que desde una región con pocos recursos se pudieron hacer las cosas. Acá no se está abandonando una región, y tampoco se trata de una postulación que implique asegurarse un trabajo para los próximos años.

Podría haber postulado años atrás a una fiscalía metropolitana. ¿Necesitaba el impulso que consiguió en Arica?

Las fiscalías grandes requieren mucha experiencia y hay que ser muy honesto con uno mismo en determinar cuáles son los momentos para asumir ciertos desafíos. Hace ocho años claramente no eran los momentos, pero hoy el escenario es bien distinto. Y Arica hoy no solamente es reconocida por sus resultados, sino que también como la Fiscalía con el mejor clima laboral, como la Fiscalía que es la mejor evaluada de acuerdo a la encuesta Ipsos por la gente que usa el sistema.

En su decisión de postular, ¿consideró el contexto político? La Centro Norte abarca el núcleo del poder central, La Moneda, en pleno cambio de administración.

No solo hay un cambio político, sino que también una crítica fuerte a las instituciones producto de algunas situaciones o investigaciones en curso. Y de una u otra manera, la Fiscalía Centro Norte tiene un rol articulador en ese tipo de investigaciones. Ahora, creo que en este ámbito soy una persona que les puede dar confianza a los distintos sectores políticos respecto de investigaciones con transparencia, porque hoy día nadie me puede ligar a ningún grupo, ni político, ni de nada. Lo importante es dar confianza a todos y actuar con transparencia, lo que creo cumplir.

Este concurso se da post caso Hermosilla, donde se revelaron malas prácticas. ¿Cree que el sistema aprendió la lección?

Si no tuviera confianza en el Poder Judicial, si no tuviera confianza en los ministros que de una u otra manera van a definir este concurso, simplemente no estaría postulando. Yo creo que hoy tengo los méritos suficientes y creo que son esos méritos los que van a marcar una diferencia. No me imagino hoy día a ciertas personas operando como operaron en concursos anteriores.

Foto: Gustavo Pineda. Gustavo Pineda

La jurisdicción Centro Norte bajo el mando de Armendáriz ha sido una Fiscalía muy celosa de su autonomía, sobre todo respecto del control político que podría ejercer la Fiscalía Nacional. ¿Esperaría mantener aquello? ¿Cómo es su relación, en ese sentido, con el fiscal Ángel Valencia?

Si estoy hoy día en el cargo de fiscal regional, no fue por nombramiento del actual fiscal Ángel Valencia. Por lo tanto, si el fiscal Valencia valora o no el trabajo realizado y lo toma en consideración para efectos de un eventual nombramiento, es algo que dependerá 100% de él. Yo lo conocí tras su nombramiento, no ha existido una cercanía distinta a la 100% profesional.

Usted ha dicho que se siente cómodo trabajando con el fiscal Valencia. ¿Conversó sobre su postulación con él?

Para mí era importante que se entienda que esto no implica el abandono de una región. Entonces, esto se comunica en términos de transparentar cuáles son las decisiones de uno y eso nosotros lo hacemos a través del Departamento de Comunicaciones.