SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía alista reconstitución de escena para esclarecer caso de joven fallecido a manos de un carabinero en San Bernardo

    El cabo 2° baleó a un joven de 26 años en medio de un fallido operativo de control de identidad, el 13 de marzo. Fuentes del caso catalogan la diligencia como clave para saber qué pasó esa noche. El uniformado sigue en funciones y no cuenta con calidad de imputado.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Dos versiones encontradas son las que se manejan en la investigación que busca aclarar la muerte de Horacio Boudon (26), joven que terminó fallecido tras ser baleado por un carabinero en San Bernardo.

    Fue el viernes 13 de marzo cuando, en un incidente con más sombras que luces, un cabo 2° de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) disparó contra Boudon. Según la versión de Carabineros todo ocurrió por no detener su auto para un control de identidad. Esa noche, indicó la policía, los funcionarios se encontraban realizando labores investigativas en el sector de la población El Manzano.

    Pero esa versión fue refutada por la familia de Boudon. Según su prima, Naomi Encina, el fallecido jugaba todos los viernes a la pelota en el sector y se movilizaba con esa intención. Según dijo, los funcionarios estaban vestidos de civil y le hicieron una especie de encerrona cuando iba camino a la cancha.

    La Fiscalía Metropolitana Occidente se encuentra realizando varias diligencias para esclarecer el caso. Sin embargo, se han encontrado con una serie de dificultades, como la falta de cámaras de seguridad que puedan revelar qué pasó.

    Con todo, en las próximas semanas se efectuará la reconstitución de escena, lo que para quienes conocen del caso es una “diligencia clave” para aclarar qué pasó.

    Versiones contrapuestas

    Según la versión policial ingresada en la Fiscalía, el hecho ocurrió a las 20.40 en la intersección de Mar Chileno con Río Maipo. Carabineros indicó que se identificó con su “chaleco institucional y con placa de servicio con el conductor”, pero se dio a la fuga por “calles aledañas”.

    Según los uniformados, el fallecido intentó colisionarlos en reiteradas ocasiones. Ya en la intersección de Santa Carolina con Canal Carrol, al verse acorralado, Boudon dio marcha atrás intentando atropellar al cabo 2°, “quien al ver en peligro su integridad física hace uso de su armamento de servicio en una ocasión”.

    Baleado, dice Carabineros, Boudon siguió su marcha estrellándose con una capilla. En el lugar, personal policial le prestó los primeros auxilios, pero se constató su fallecimiento a las 21.10.

    Según su prima, el fallecido había sufrido una encerrona hace algunos meses en esa comuna y su reacción se debió a que intentó escapar de un eventual nuevo asalto. Según dijo, los funcionarios estaban vestidos de civil y no se identificaron. “Él (el carabinero) se baja, sin ninguna identificación y le dice ‘policía, párate’. Y mi primo hace dos meses tuvo una encerrona en San Bernardo. Al momento en que iba a acelerar ocurre el impacto”, dijo en el matinal de Chilevisión el 13 de marzo.

    En ese espacio televisivo también cuestionó el procedimiento de reanimación. “Yo soy matrona, y cuando vi las imágenes, cuando le estaban haciendo la pseudorreanimación, está fuera de protocolo. Me duele en el alma que lo cataloguen como que le estaban prestando ayuda. Jamás, en ningún protocolo, se ha visto que uno realice un RCP con una rodilla en el pecho”, explicó.

    El caso, que está en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI, los investigadores se encuentran a la espera de un informe del Servicio Médico Legal que permita determinar la trayectoria de la bala y el posicionamiento del uniformado. Con ello, luego se iniciará una segunda ronda de declaraciones antes de la reconstitución de escena.

    El carabinero que disparó contra el joven hoy sigue activó en la institución, indicaron desde esa institución. De hecho, desde la Fiscalía confirman que no tiene calidad de imputado, sino que de testigo. Eso por ahora, al menos hasta que las nuevas diligencias arrojen otros antecedentes. En tanto, la víctima no contaba con antecedentes penales.

    Más sobre:CarabinerosSan BernardoPDIReconstitución de escena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Uso indebido de licencias médicas en sector salud: de los 12.053 sumarios iniciados solo se ha cerrado el 2,78%

    María José Hoffmann (UDI) y desvinculación de directora de SernamEG: “Se ha manejado pésimo”

    Cerna comparte antecedentes sobre solicitud de retiro a Peña y enfatiza: “Quien toma las decisiones en la PDI es este director”

    Sedini reprocha a la oposición por reparos a proyecto de Reconstrucción: “Si lo rechazan, ellos tendrán que dar la cara”

    Informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito: víctimas de homicidio registra caída de 14,2% respecto a 2025

    Oposición llama al gobierno de Kast a retomar el Mepco y separar iniciativas de megaproyecto de Reconstrucción Nacional

    Lo más leído

    1.
    Las sospechas que vinculan a chileno deportado por el ICE en EE.UU. con las amenazas de muerte al alcalde de Peñalolén

    Las sospechas que vinculan a chileno deportado por el ICE en EE.UU. con las amenazas de muerte al alcalde de Peñalolén

    2.
    Ministra de Educación por inicio de cobro a deudores del CAE: “No vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución”

    Ministra de Educación por inicio de cobro a deudores del CAE: “No vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución”

    3.
    Varios desistimientos y una renuncia a 72 horas de asumir: el trastabillado nombramiento de los seremis de Kast

    Varios desistimientos y una renuncia a 72 horas de asumir: el trastabillado nombramiento de los seremis de Kast

    4.
    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    5.
    La norma clave de la ley argentina invocada por Apablaza para frenar su detención y extradición a Chile

    La norma clave de la ley argentina invocada por Apablaza para frenar su detención y extradición a Chile

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos

    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Comienza el cobro a deudores del CAE: Tesorería detalla alternativas de regularización

    Comienza el cobro a deudores del CAE: Tesorería detalla alternativas de regularización

    Uso indebido de licencias médicas en sector salud: de los 12.053 sumarios iniciados solo se ha cerrado el 2,78%
    Chile

    Uso indebido de licencias médicas en sector salud: de los 12.053 sumarios iniciados solo se ha cerrado el 2,78%

    María José Hoffmann (UDI) y desvinculación de directora de SernamEG: “Se ha manejado pésimo”

    Cerna comparte antecedentes sobre solicitud de retiro a Peña y enfatiza: “Quien toma las decisiones en la PDI es este director”

    De Gregorio respalda baja de impuesto a las empresas, pero matiza sus efectos y advierte la necesidad de compensar
    Negocios

    De Gregorio respalda baja de impuesto a las empresas, pero matiza sus efectos y advierte la necesidad de compensar

    Ventas de autos nuevos se aceleran y los SUV siguen liderando

    Presidente Kast designa a Arturo Farías como director del SEA y fija foco en agilizar permisos

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar
    Tendencias

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar

    Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    Gary Medel anticipa el debut de la UC ante Boca: “Católica está obligada a dar el salto de calidad; la U lo hizo el año pasado”
    El Deportivo

    Gary Medel anticipa el debut de la UC ante Boca: “Católica está obligada a dar el salto de calidad; la U lo hizo el año pasado”

    Carlos Caszely sepulta a Maximiliano Falcón por el acto de rebeldía que lo alejó de Colo Colo: “Ojalá no vuelva más”

    “Para el césped sintético está el hockey”: el verdadero temor de Boca Juniors ante la visita a la UC en el Claro Arena

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    El Diablo Viste a la Moda 2 presenta tráiler con nueva canción de Lady Gaga y Doechii: lo puedes ver aquí
    Cultura y entretención

    El Diablo Viste a la Moda 2 presenta tráiler con nueva canción de Lady Gaga y Doechii: lo puedes ver aquí

    Joe Vasconcellos se alista para celebrar sus 50 años de trayectoria

    Hermanos Ilabaca contra el spam telefónico en su nuevo single

    El comediante que se perfila para la segunda vuelta presidencial en Perú frente a Keiko Fujimori
    Mundo

    El comediante que se perfila para la segunda vuelta presidencial en Perú frente a Keiko Fujimori

    Qeshm, Larak y Kharg: Las islas clave para Irán en el estrecho de Ormuz

    Israel aprueba un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua