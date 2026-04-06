Fiscalía alista reconstitución de escena para esclarecer caso de joven fallecido a manos de un carabinero en San Bernardo

Dos versiones encontradas son las que se manejan en la investigación que busca aclarar la muerte de Horacio Boudon (26), joven que terminó fallecido tras ser baleado por un carabinero en San Bernardo.

Fue el viernes 13 de marzo cuando, en un incidente con más sombras que luces, un cabo 2° de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) disparó contra Boudon. Según la versión de Carabineros todo ocurrió por no detener su auto para un control de identidad. Esa noche, indicó la policía, los funcionarios se encontraban realizando labores investigativas en el sector de la población El Manzano.

Pero esa versión fue refutada por la familia de Boudon. Según su prima, Naomi Encina, el fallecido jugaba todos los viernes a la pelota en el sector y se movilizaba con esa intención. Según dijo, los funcionarios estaban vestidos de civil y le hicieron una especie de encerrona cuando iba camino a la cancha.

La Fiscalía Metropolitana Occidente se encuentra realizando varias diligencias para esclarecer el caso. Sin embargo, se han encontrado con una serie de dificultades, como la falta de cámaras de seguridad que puedan revelar qué pasó .

Con todo, en las próximas semanas se efectuará la reconstitución de escena, lo que para quienes conocen del caso es una “diligencia clave” para aclarar qué pasó.

Versiones contrapuestas

Según la versión policial ingresada en la Fiscalía, el hecho ocurrió a las 20.40 en la intersección de Mar Chileno con Río Maipo. Carabineros indicó que se identificó con su “chaleco institucional y con placa de servicio con el conductor”, pero se dio a la fuga por “calles aledañas”.

Según los uniformados, el fallecido intentó colisionarlos en reiteradas ocasiones. Ya en la intersección de Santa Carolina con Canal Carrol, al verse acorralado, Boudon dio marcha atrás intentando atropellar al cabo 2°, “ quien al ver en peligro su integridad física hace uso de su armamento de servicio en una ocasión ”.

Baleado, dice Carabineros, Boudon siguió su marcha estrellándose con una capilla. En el lugar, personal policial le prestó los primeros auxilios, pero se constató su fallecimiento a las 21.10.

Según su prima, el fallecido había sufrido una encerrona hace algunos meses en esa comuna y su reacción se debió a que intentó escapar de un eventual nuevo asalto. Según dijo, los funcionarios estaban vestidos de civil y no se identificaron. “Él (el carabinero) se baja, sin ninguna identificación y le dice ‘policía, párate’. Y mi primo hace dos meses tuvo una encerrona en San Bernardo. Al momento en que iba a acelerar ocurre el impacto ”, dijo en el matinal de Chilevisión el 13 de marzo.

En ese espacio televisivo también cuestionó el procedimiento de reanimación. “Yo soy matrona, y cuando vi las imágenes, cuando le estaban haciendo la pseudorreanimación, está fuera de protocolo. Me duele en el alma que lo cataloguen como que le estaban prestando ayuda. Jamás, en ningún protocolo, se ha visto que uno realice un RCP con una rodilla en el pecho ”, explicó.

El caso, que está en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI, los investigadores se encuentran a la espera de un informe del Servicio Médico Legal que permita determinar la trayectoria de la bala y el posicionamiento del uniformado. Con ello, luego se iniciará una segunda ronda de declaraciones antes de la reconstitución de escena.