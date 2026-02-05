Fiscalía de Magallanes abre investigación por muerte de adolescente de 17 años que permanecía bajo custodia estatal

La Fiscalía de Magallanes y la Antártica Chilena anunció este jueves que abrió una investigación debido a la muerte de una adolescente de 17 años, quien murió mientras permanecía bajo custodia estatal.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima se encontraba en una residencia de carácter estatal, donde, por causas que son materia de la investigación, resultó malherida,debiendo ser trasladada hasta un recinto médico.

Sin embargo, en este último lugar perdió la vida finalmente este jueves, lo que motivó que el Ministerio Público abriera la indagatoria.

La fiscal Wendoline Acuña confirmó la recepción de una denuncia, lo que iniciará una pesquisa por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Recibimos una denuncia respecto al fallecimiento de una adolescente bajo la custodia de agentes del Estado, que además se encontraba en una situación de vulnerabilidad y grave desamparo” , señaló Acuña.

Por lo anterior, la persecutora recalcó que “se activaron los protocolos investigativos para este tipo de casos, con la concurrencia personal de la Brigada de Homicidios (de la PDI) y también se realizará la autopsia respectiva, bajo el protocolo de Minnesota”.

Tal protocolo es utilizado cuando una persona fallece, precisamente, mientras se encuentra bajo custodia de agentes del Estado. Se ocupa para investigar una muerte potencialmente ilícita o donde exista sospecha de desaparición forzada.

Con todo, la Brigada de Homicidios deberá realizar distintas diligencias que permitan esclarecer las causas de la muerte de la joven, además de la realización de la autopsia por parte del Servicio Médico Legal.