Fiscalía formaliza por homicidio simple a los dos imputados que provocaron muerte a niño de 12 años en Recoleta

Este martes en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo la audiencia de formalización de los dos imputados que la tarde del martes, huyendo de un robo, colisionaron con un furgón escolar en la comuna de Recoleta, lo que provocó la muerte de un niño de 12 años a raíz del impacto.

Los imputados Iván Esteban Gómez Obreque (28) y Claudio Enrique Gaete Quiroz (31) fueron formalizados por los delitos de robo con violencia -a raíz del robo de un teléfono previo al accidente- y por ocho delitos de homicidio, uno consumado -por el niño fallecido- y siete frustrado por el resto de los heridos.

A lo largo de la audiencia de formalización, el fiscal Manuel Silva de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, expuso la serie de antecedentes que darían cuenta de la participación de los dos sujetos tanto en el asalto a una mujer como en el accidente de transito, el que se produjo mientras huían de un hombre que se autodefinía como “alguacil” y quien tiene calidad de testigo en la causa.

A juicio del Ministerio Público, y donde se centró el debate durante la audiencia de formalización, los hechos constituyeron el delito de homicidio simple dado que existía dolo dolo en el actuar de los imputados, específicamente por conducir temerariamente, a exceso de velocidad, saltando leyes del tránsito, huyendo del robo y bajo los efectos de la cocaína, sustancia ilícita que habrían consumido previamente los dos detenidos. Para el fiscal Silva, los delincuentes sabían que su conducta podría generar la muerte de transeúntes.

La defensa por su parte, argumentó que los imputados huyeron de un hombre que se hizo pasar por policías, por lo que su conducta jamás fue provocar el desenlace.

Tras escuchar los alegato la magistrada Elizabeth Melero determinó que los imputados sí actuaron con dolo y que constituyen un peligro para la sociedad. Por eso decretó la prisión preventiva para ambos. Además estableció un plazo de investigación de 100 días.

Cronología de los hechos

El accidente de tránsito en las calles Santos Dumont con Humorista Carlos Helo en Recoleta, según el Ministerio Público, fue antecedido de un robo con violencia.

A las 16:10 horas, según la investigación, una joven de 20 años salió de clases de un preuniversitario. Mientras caminaba por la Avenida Perú, en la misma comuna, fue abordada por Gómez, quien bajó de un Nissan Tida color blanco, el que era conducido por Gaete. Bajo amenazas, gritos y golpes, la mujer entregó su teléfono.

Al llegar a su casa, la joven siguió por GPS su teléfono, identificando la esquina donde estaba el dispositivo. Esa fue la razóm por la que se acercó a la zona y denunció el robo ante los funcionarios de Carabineros que atendían el accidente. En el auto, se encontró el equipo sustraído minutos previos.

Antes de eso, según recogió la Fiscalía a través de diferentes cámaras de seguridad, los sujetos comenzaron una huida por las calles Santos Dumint, Tabaré, entre otras, huyendo del adulto mayor que los perseguía.

Al llegar a la esquina del accidente, y sin detenerse en un disco pare, los sujetos impactaron el furgón escolar, generando heridas en siete niños que a esa hora viajaban en su interior, además de la muerte de E.I.M.F, quien falleció instantáneamente a raíz del impacto. Los dos adultos que iban en el mismo transporte escolar -el conductor y su auxiliar- resultaron heridos de gravedad.

Un vehículo no entregado

Durante la misma audiencia, la Fiscalía también le imputó a Gaete el delito de receptación dado que el vehículo que él manejaba no le pertenecía. Según pudo determinar el ente persecutor, el sujeto de 31 años le ofreció los servicios de mecánico a un hombre en Huechuraba el 18 de octubre, con el compromiso de devolverlo arreglado un día después.

Aquello no ocurrió y el propietario del automóvil Nissan intentó interponer una denuncia ante Carabineros, quienes no la tomaron argumentando que el hombre podía esperar más tiempo con el fin de que el delincuente, quizás, se lo devolviera.

Al reconocer el auto blanco en el accidente en los videos de las vecinos que atacaron a los delincuentes, el propietario del vehículo se acercó a denunciar la sustracción por parte de Gaete.

Amplio prontuario

Con la ropa rota y ensangrentada que vestían tanto en el robo como en el accidente, llegaron hasta la sala 401 del Centro de Justicia los dos imputados en el mortal accidente de tránsito registrado en Recoleta.

A lo largo de la audiencia, y como antecedente previo, el fiscal Silva apuntó al extendido prontuario policial de los sujetos.

El mayor de los delincuentes, identificado como Claudio Enríque Gaete Quiroz (31) contaba con dos causas penales, una por receptación y la otra por cuasidelito de lesiones. En materia policial, había sido detenido en tres ocasiones por receptación, delitos contra la ley de tránsito y por porte de arma blanca.

Incluso, meses antes de este hecho, Gaete fue formalizado por receptación, cuya indagatoria aún sigue abierta, según comunicó el persecutor ante el tribunal.

En el caso de Iván Esteban Gómez Obreque (28), el imputado tenía un historial penal marcado por los robos. Se trata de cinco causas por los delitos de robo con violencia y robo por sorpresa.

Además contaba con 16 detenciones por parte de Carabineros. En este historial, el sujeto contaba con delitos como porte de arma blanca, apropiación indebida, un amplio número de robos (5), microtráfico (2), violencia intrafamiliar (VIF) a una mujer, entre otros.

Precisamente estos antecedentes fueron, entre otros hechos, considerados por el tribunal para finalmente considerar su libertad un peligro para la sociedad y decretar su prisión preventiva.