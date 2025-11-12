Fiscalía Occidente indaga supuesto ataque a Cristal Aguilera

Pese a mantener resguardo policial, Cristal, la hermana mayor de Krishna Aguilera, que lideró la búsqueda, responsabilizando desde el primer minuto a Juan Beltrán y a su banda, sufrió una agresión esta semana.

En declaraciones a Contigo en la Mañana, el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, indicó que el hecho habría ocurrido el lunes y conoció la situación este martes.

Pastén señaló que tras conocer lo ocurrido, se procuró facilitar los medios a ella y su abogado para que materialicen la denuncia respectiva.

“Por lo que me dice el abogado querellante, esto habría ocurrido antes de ayer, así que hablamos ayer, le facilitamos los medios para que la pudiera hacer en el día de hoy, y nosotros a su vez poder iniciar la investigación, porque sin denuncia no podíamos hacerlo”, explicó.

El fiscal dijo que no estaba en condiciones de descartar o asegurar que la agresión se relacione al crimen de Krishna Aguilera.

“Por lo que yo vislumbro, digamos, podría ser un hecho común, pero no podemos descartar tampoco nada, porque evidentemente hay que ser responsables con la investigación”, sostuvo el persecutor.

El hecho se habría producido cerca del lugar en que encontraron el cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango. Le habrían arrebatado el celular a punta de golpes que le dejaron una notoria herida en la cabeza.

“Eso fue lo que me informaron, que tenía lesiones, vamos a tener que hacer la contratación de esas lesiones, vamos a hacer el procedimiento que se utiliza, en las denuncias de este tipo de hechos”, adelantó el fiscal regional.

El persecutor afirmó que Cristal Aguilera cuenta con “medidas de protección distintas de un punto fijo”.

“Nosotros no podemos disponer de puntos fijos en todos los casos”, dijo, afirmando que las medidas de protección son de distinta índole y que no estaba en condiciones de especificarlas.