Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Jadue, multas e inhabilitarlo 10 años a cargos públicos. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Este martes la Fiscalía Regional Centro Norte dio a conocer las penas solicitadas contra los imputados en el marco del denominado caso Farmacias Populares, donde uno de los protagonistas es el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC).

Según había adelantado este medio, la acción fue presentada la semana pasada por la fiscal Giovanna Herrera, aunque durante esta jornada se precisaron las condenas solicitadas contra los sujetos que ahora enfrentarán juicio oral.

Así, se detalló que para el exjefe comunal se requirieron sanciones que, en suma, superan los 18 años de cárcel.

Por delitos reiterados de fraude al Fisco, se solicitó la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio; la multa de la mitad del perjuicio causado de 8.787 Unidades Tributarias Mensuales; 10 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado máximo para cargos, empleos u oficios públicos ; las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal; y las costas de la causa.

Como autor del delito consumado de estafa, se solicita se le condene a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo; al pago de una multa de 21 Unidades Tributarias Mensuales; las accesorias legales del artículo 29 del Código Penal; y las costas de la causa.

Por el delito consumado de cohecho, se pidió las penas de 820 días de reclusión menor en su grado medio; pago de multa del tanto del beneficio solicitado correspondiente a $19.000.000 de pesos; 5 años de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para cargos, empleos u oficios públicos; las accesorias legales del artículo 30 del Código Penal; y las costas de la causa.

Y, como autor del delito consumado de concursal, se solicitó se le condene a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio; las accesorias legales del artículo 30 del Código Penal; y las costas de la causa.