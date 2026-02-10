Fiscalía pide suspensión de audiencia en que se vería solicitud de desafuero de Claudio Orrego como gobernador de la RM

Desde la Fiscalía Local de Antofagasta, el fiscal Cristián Aguilar pidió la suspensión de la audiencia que revisaría la solicitud de desafuero en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el persecutor presentó un escrito señalando que pide “conforme al artículo 165 N° 5 del Código de Procedimiento Civil y demás normas pertinentes, la suspensión de la vista de la audiencia fijada para el próximo 12 de febrero del corriente a las 8.30 horas" .

La instancia que tenía como objetivo conocer la decisión del tribunal de alzada sobre la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego quedaría para una nueva fecha, si es que la Corte acepta el pedido de la Fiscalía.

“Por tanto, ruego a SSI: acceder a lo solicitado, fijando nueva fecha para la audiencia para conocer de la solicitud de desafuero antes señalada”, indicaron en el escrito.

Cabe recordar que el gobernador está como imputado en el caso ProCultura. Por ello, el Ministerio Público ha pedido el desafuero para el actual gobernador de la RM. Si la Corte acoge el desafuero, Claudio Orrego quedaría suspendido de sus funciones y sujeto a la investigación penal como cualquier ciudadano .

De lo contrario, si la solicitud es rechazada, la autoridad podrá continuar con su mandato sin las restricciones que impone un proceso judicial de esta envergadura.