Fiscalización de galería de joyas de Santiago termina con un detenido: investigan origen de oro y uso de químicos tóxicos

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó este martes un operativo en la galería Santo Domingo, en la esquina de 21 de Mayo con calle Santo Domingo, en el centro de Santiago, donde más de 200 detectives indagan la ruta del oro y el origen de metales preciosos utilizados en la fabricación de joyas.

El operativo estaba a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI y buscaba fiscalizar locales comerciales. El procedimiento fue planificado con antelación y ejecutado de manera coordinada entre diversas instituciones públicas.

El operativo consideró el despliegue de 230 funcionarios de la Policía de Investigaciones, 28 agentes de Seguridad Municipal, 10 funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), y la autoridad sanitaria, que fiscalizaron 35 locales comerciales dedicados a la compra y venta de joyas y oro.

Las acciones incluyeron la revisión de permisos, patentes comerciales, documentación tributaria, procedencia de los metales y eventuales riesgos sanitarios asociados a la actividad.

Según explicó el subprefecto Igor Díaz, jefe de la Sección de Inspección de Actas de Procedencia (Sinapro), “es un trabajo interagencial, con la finalidad de fiscalizar los locales de compra y venta de oro”.

En esa línea, si bien destacó que muchos locatarios colaboraron, se detuvo a un hombre de nacionalidad pakistaní, con situación migratoria regular por no justificar la procedencia de joyas.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, -quien también estuvo presente en el operativo- explicó qué han “trabajado durante meses con la Policía de Investigaciones, entregando información de patentes, giros y antecedentes administrativos, en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos. Este no es un procedimiento improvisado, es un trabajo serio y planificado que busca que todo esté dentro de la ley”.