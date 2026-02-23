Formalización del ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre continúa este martes: fiscalía busca prisión preventiva

La audiencia de formalización en contra de Gyvens Laguerre, el exmiembro del grupo Reggaeton Boys, por el sicariato contra el empresario de plásticos Jaime Solanes, continuará este martes a partir de las 14.00 horas.

La información fue confirmada por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, quien lidera la investigación luego del asesinato de Solanes, ocurrido en marzo de 2025, cuando fue interceptado por desconocidos que abrieron fuego en su contra al llegar a dependencias de su negocio en Quinta Normal.

El fiscal regional ECOH RM, Héctor Barros, afirmó que “hoy la fiscalía expuso los antecedentes que dan cuenta, primero, de formalizar y en segundo lugar de exponer los antecedentes que dan cuenta tanto de la existencia del delito como la participación que tienen estos dos imputados respecto al homicidio calificado”.

Durante la jornada, el Ministerio Público expuso los antecedentes que dan cuenta de la participación de Laguerre y su exsuegro, el abogado Miguel Ángel Cerda, para los cuales la fiscalía solicitará prisión preventiva, lo que se resolvería este martes.

El fiscal Barros también destacó que “hemos tenido el apoyo el apoyo de la parte querellantes, de las víctimas, que nos han acompañado en la audiencia, lo que finalmente es lo más importante para el Ministerio Público en orden a que podamos, en este caso, resolver este horrendo homicidio”.

Asimismo, se señaló que se mantiene una tercera persona prófuga. “Vamos a imputar a todos aquellos que tengamos antecedentes objetivos y que podamos en este caso formalizarlos y llevarlos a juicio”, dijo el persecutor.

En ese sentido, Barros detalló que para Laguerre y Cerca, “la investigación está comenzando”, pero que “hay otra serie de imputados que también estamos investigando y, por lo tanto, vamos a seguir realizando diligencias para tenerlos a todos ante el tribunal”.