Nacional

Formalizan a hombre por amenazas a fiscal y daños a cuartel de la PDI de Iquique

El tribunal impuso al acusado la prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional.

Paz Rubio 
Paz Rubio
La Fiscalía Local de Iquique formalizó el jueves a un hombre acusado de amenazar a una fiscal de la zona y de causar daños en las dependencias de la Policía de Investigaciones de Iquique.

El fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Valenzuela, informó que el sujeto, visiblemente alterado, llegó a la recepción del Ministerio Público e increpó a la fiscal. Posteriormente, le habría manifestado a la víctima: “Desde ahora tienes que cuidar tu salud”.

“Los actos intimidatorios que realizó principalmente las palabras que utilizó, la prepotencia y la fuerza con la cual se dirigió no solamente a ella, sino a que funcionarios dan cuenta que existe el delito de amenaza contra la fiscal”, afirmó el persecutor.

Luego de ser detenido, el imputado habría causado daños en un cuartel de la PDI en Iquique. La víctima, por su lado, “manifestó temor por su integridad física y recordó que el imputado ha protagonizado episodios previos de hostigamiento y comportamientos agresivos en la misma sede”, aseveró el fiscal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó que se dictara la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado y que recibiera atención psiquiátrica debido a un supuesto abuso de alcohol y sustancias ilícitas. Dichos requerimientos no fueron acogidos por el tribunal, que resolvió imponer al imputado la prohibición de acercarse a la víctima durante 100 días y arraigo nacional.

“Se está evaluando la posibilidad de presentar un recurso de apelación respecto de la denegación de las cautelares solicitadas”, anunció el fiscal.

