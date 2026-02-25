Fran Maira queda con firma y arraigo tras ser formalizada por cuasi delito de lesiones graves por choque en Lo Barnechea

En libertad quedó la cantante, figura de televisión y redes sociales, Fran Maira, tras su formalización por el choque que dejó a un motociclista en estado grave en La Dehesa, comuna de Lo Barnechea, la noche de este martes.

La Fiscalía Oriente le imputó un cuasi delito de lesiones graves.

La influencer de 25 años quedó con prohibición de salir del país y deberá firmar una vez al mes en la 16° Comisaría de Carabineros de La Reina mientras se desarrolle la causa.

El tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación.

El conductor afectado fue derivado a la Clínica Universidad de los Andes, recinto asistencial que informó que el paciente de iniciales M.Z.Z., ingresó a urgencias el martes 24 de febrero alrededor de las 22.10 horas y “se encuentra en la Unidad de Paciente Crítico, en estado grave, recibiendo todos los cuidados necesarios”.

La víctima, de nacionalidad colombiana, realizaba labores como repartidor para la empresa Rappi y permanece en situación migratoria irregular en el país.

El vehículo que conducía Fran Maira, una camioneta SUV, transitaba de sur a norte por avenida La Dehesa y en la intersección con Robles dobló hacia el poniente pese a no tener la autorización de la flecha verde de viraje en el semáforo, impactando al motociclista que se desplazaba hacia el sur por La Dehesa.

De acuerdo a información policial, Fran Maira arrojó 0,0 gr/lt en el alcotest que le realizaron en el lugar.