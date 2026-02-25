SUSCRÍBETE
    Nacional

    Arrojó cero en alcotest: Fiscalía formalizará a Fran Maira por cuasi delito de lesiones graves tras accidente en La Dehesa

    La cantante y exparticipante de Gran Hermano pasó la noche detenida por parte de Carabineros. La Fiscalía Local de Las Condes la formalizará esta tarde ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda

    Fue a las 00:20 que Carabineros detuvo a Francisca Maira (25) luego de establecer que en la noche del martes, a las 22.30 horas, conducía su auto por Avenida La Dehesa en dirección al norte y tras un semáforo protagonizó un violento choque que dejó a un herido en estado de gravedad.

    Fue en el momento en que Maira llegó a la intersección con calle Robles que dobló a la izquierda y, por causas que aún investiga Carabineros y la Fiscalía, chocó con un motociclista. La víctima se trataba de un hombre adulto, de nacionalidad colombiana, que estaba con situación migratoria irregular en el país.

    Tras el accidente, la víctima fue trasladada por personal del SAMU de urgencia a la Clínica Universidad de los Andes. Tras ser reanimado quedó hospitalizado y en riesgo vital.

    La cantante y exparticipante de Gran Hermano fue detenida y sometida a un alcotest. Según fuentes policiales el resultado fue de 0,00 gr/lt. A su vez la policía uniformada acreditó que la exchica reality, conocida por éxitos como “Amiga ya mató” o “Enfocá en lo mío”, tenía su documentación personal y vehicular al día.

    Luego de las primeras diligencias ordenadas por el equipo de flagrancia del Ministerio Público, el caso fue derivado a la Fiscalía Local de Las Condes que dirige el fiscal Francisco Lanas. Las pesquisas iniciales estuvieron enfocadas en analizar las cámaras de seguridad de la zona para comprobar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

    Los investigadores están determinando si Maira cometió infracciones de tránsito que explicarían lo ocurrido. Por esa razón, y tras descartar la presencia de alcohol, el Ministerio Público procederá a formalizarla durante la tarde de este miércoles en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Fuentes del caso comentan que tras el control de detención, los persecutores imputarán cuasidelito de lesiones graves.

    Al cierre de esta edición la víctima aún se encontraba en estado de gravedad. El papá de la víctima, Luis Zapata, aseguró a Chilevisión que su hijo estaba con ventilación mecánica y en estado crítico. “Tiene fractura craneal y le colocaron un catéter en el cráneo. Tiene el hígado destrozado, tiene las costillas destrozadas del lado derecho, tiene un pulmón destrozado”, dijo.

